Vente OM : Nouvelles révélations, décision choc de McCourt !

Publié le 18 novembre 2020 à 12:50

À l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de l'OM qui s'est tenue courant octobre, une importante décision a été prise par Frank McCourt concernant les finances du club. Des dizaines de millions d'euros ont été ajoutés au capital de l'Olympique de Marseille, ce qui pourrait relancer le dossierVente OM.

132 millions d'euros en plus dans le capital de l'OM

C'est un document mis à jour par le Football Club de Marseille qui enflamme la communauté olympienne ce mercredi. Le site spécialisé a fouillé dans les affaires de l'OM et a dégoté d'importantes informations qui pourraient être liées au dossier Vente OM. Un procès verbal déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille, mi-octobre, établit une décision prise lors d'une assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires "ont procédé à une augmentation de 132 millions d'euros du capital de la société", écrit le FCM. Le document officiel mentionne en effet la décision de "procéder à une augmentation de capital de la société Olympique de Marseille en numéraire d'un montant de 132,1 millions d'euros". Et ce n'est pas la première fois que le club prend une telle décision. En 2018, "les actionnaires avaient ainsi effectué une augmentation de 28 millions d'euros du capital et avaient injecté en tout et pour tout 76,3 millions d'euros dans la société", rappelle le FCM.

Un rapport avec le dossier Vente OM ?

La décision d'augmentation du capital a enflammé la communauté des supporters de l'OM. Certains internautes ont d'ailleurs fait remarquer que le capital du club était désormais d'environ 250 millions d'euros, soit... le prix demandé dans le dossier Vente OM. Mais pour La Tribune Olympienne, cela n'a rien à voir. "Cet argent ne devrait pas non plus servir à recruter", commente le site. "L'OM devrait à nouveau présenter un déficit abyssal sur les comptes de la saison 2019-2020. Afin de ne tout simplement pas disparaître, l'OM est obligé d'obtenir un appart d'argent frais pour compenser ses pertes (...) Avec les pertes attendues, cet argent ne servira pas à recruter. En revanche, on voit que McCourt a les reins solides et ne lâche pas l'OM, c'est rassurant." Mais d'autres estiment que cette décision est bien en rapport avec le dossier Vente OM, avec un possible rachat "au taux nominal des actions", soit 250 millions d'euros... Les prochains mois devraient être révélateur du côté de l'Olympique de Marseille.













Par Matthieu