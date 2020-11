OM : Plus de 16 000 supporters autorisés au Vélodrome ?

Publié le 18 novembre 2020 à 15:50

Emmanuel Macron a annoncé que le retour des supporters dans les stades ne se ferait pas avant 2021, en raison de la seconde vague de la pandémie liée au Covid-19. En Ligue 1, les supporters sont impatients, notamment du côté de l'OM, où ils pourraient être plus de 16 000 à prendre place dans les travées du Vélodrome dès janvier.

OM : 16 000 supporters au Vélodrome dès janvier ?

Les supporters espéraient le retour des jauges dans les stades dès le mois de décembre et un éventuel déconfinement, mais Emmanuel Macron a refroidi leurs ardeurs. Le président de la République, à l'issue d'une réunion avec les acteurs du monde du sport cette semaine, a annoncé que le retour des supporters dans les stades, notamment en Ligue 1 et Ligue 2, ne se ferait pas avant 2021. Il ne faudra donc pas compter voir son équipe favorite jouer avant le mois de janvier. Et encore, les clubs ne seront probablement toujours pas autorisés à combler leurs gradins et des jauges seront établies ainsi qu'adaptées à la capacité des stades. Au Vélodrome, qui compte plus de 66 000 places, cela permettra à un bon nombre de supporters de l'OM d'espérer obtenir un précieux sésames, comme le révèlent les calculs de Sportune.

Une bonne nouvelle, mais un gros manque à gagner pour l'OM

Pour estimer combien de spectateurs pourraient assister à une rencontre de Ligue 1 une fois une partie des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 levée, le calcul est le suivant. France Bleu estime que dans un stade, on trouve un siège par mètre carré. La possibilité d'une jauge fixée à un spectateur tous les 4 mètres carrés a été évoquée lors de la réunion. Ainsi, le Vélodrome pourrait accueillir 16 557 supporters de l'OM dans son enceinte de plus de 67 000 places. C'est la jauge la plus haute en Ligue 1 compte tenu de la capacité des stades. Mais un gros manque à gagner également pour l'OM, dont l'affluence moyenne était de 66 226 spectateurs la saison dernière. Quoi qu'il en soit, si cette mesure est appliquée dès janvier, cela serait une excellente nouvelle pour tous les amateurs de football.













Par Matthieu