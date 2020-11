OL Mercato : Révélation de Juninho sur son départ de Lyon

Publié le 18 novembre 2020 à 17:20

Dix ans après son départ de l'OL en tant que joueur, Juninho a fait son retour à Lyon en qualité de directeur sportif à la fin du printemps 2019. Le Brésilien est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'Olympique Lyonnais en 2009, après neuf ans passé entre Rhône et Saône et 344 matches chez les Gones et 100 buts.

Juninho, une légende à l'OL

Junhino a disputé plus de 300 matches sous les couleurs de l'OL, a marqué 100 buts, dont bon nombre de ses fabuleux coups francs, et a participé aux plus belles heures du club sur la scène nationale et européenne. Pourtant, dans un entretien accordé à Téléfoot, le Brésilien a expliqué qu'en 2009, il s'est "senti un peu poussé dehors". Celui qui est revenu à l'OL avec le rôle de directeur sportif en 2009 a précisé sa pensée : "J'avais un super contrat. Il me restait un an et, si je jouais 25 matches, j'avais encore une prolongation automatique. Mais à l'époque, les gens disaient qu'il fallait changer quelque chose, faire comme Arsenal, il fallait faire comme si, comme ça..." Un changement des mentalités à l'Olympique Lyonnais, mais pas seulement.

Si Juninho garde un bon souvenir de Lyon, certaines mésaventures avaient accentué son envie de départ : "Après, il y a des choses personnelles... J'ai été cambriolé deux fois aussi, les gens ne savent pas ça et ma femme était un peu fatiguée aussi. Les gens étaient très agréables avec moi en ville, je n'ai jamais eu de soucis à Lyon. Les gens sont toujours respectueux, je ne peux rien dire par rapport à ça. Donc ça te fait réfléchir un peu." Réfléchir à un retour entre Rhône et Saône, par exemple, dix ans après. Les critiques ont fini par le convaincre de quitter l'OL : "À force d'entendre que tu es vieux, tu crois que tu es vieux donc j'ai cru que j'étais vieux, c'est la vérité. Je pensais que j'étais fatigué et que je devais choisir un endroit où j'allais moins jouer.

La condition de Jean-Michel Aulas pour son départ

Partir pour un meilleur contrat ? Ce n'était pas du tout l'intention de Juninho : "Les gens pensent que c'est pour l'argent, mais je suis parti au Qatar et je touchais moins qu'à l'OL, c'est la vérité. Mon contrat était plus important ici qu'au Qatar." Mais le Brésilien aurait pu trouver un club dans un championnat mieux coté. Ce n'était pas l'intention de Jean-Michel Aulas, qui a mis une condition au départ de la légende du club. "Le président m'a dit : "Ok Juni, je te laisse partir mais si tu ne restes pas en Europe. Si tu pars, tu pars au Brésil ou tu vas en Asie, il faut que ce soit un autre continent." J'ai dit : "Ok président, j'accepte", et c'est comme ça que ça s'est fini", a conclu le directeur sportif de l'OL. Une révélation qui laissera peut-être un goût amer aux supporters lyonnais, qui auraient bien aimé voir Juninho claquer quelques coups francs supplémentaires avec le maillot des Gones.













Par Matthieu