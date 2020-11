OL : Une journaliste file un conseil à Jean-Michel Aulas

Publié le 17 novembre 2020 à 13:00

Jean-Michel Aulas n’a pas caché que son ultime ambition, c’est de remporter la Ligue des champions avant de se retirer de la direction de l’ OL. Selon la journaliste Margot Dumont, cet objectif est dans les cordes de l’Olympique Lyonnais, mais à une condition.

OL : Jean-Michel Aulas vise le sacre en Ligue des champions

Inamovible président de l’ OL depuis plusieurs décennies, Jean-Michel Aulas a remporté la Ligue 1 sept fois de rang entre 2002 et 2008. C’était l’époque du grand OL, avec des joueurs de grande classe comme Karim Benzema, Sydney Govou, Juninho… Mais depuis 2012, date de son dernier sacre en coupe de France, l’Olympique Lyonnais peine à retrouver son lustre d’antan. Depuis, Jean-Michel Aulas se bat pour revenir sur le devant de la scène nationale, mais également européenne, où il rêve de remporter la Ligue des champions avant se retirer de la présidence du club rhodanien. Pour atteindre cet objectif, Margot Dumont sait ce que le dirigeant des Gones doit faire.

Le club lyonnais conseillé d’imiter l’Ajax Amsterdam

Sur Inside Gones, Margot Dumont estime qu’ « il faudrait peut-être que l’OL suive une trajectoire comme celle de l’Ajax » pour revenir sur le devant de la scène nationale face au PSG, puis de la scène européenne. Une ambition pas impossible pour l’ OL, qui « a été un très grand club, qui s’est réveillé ces deux dernières années en sortant des joueurs incroyables de son centre de formation et en produisant du jeu exceptionnel, très séduisant, l’un des meilleurs d’Europe ». La journaliste de beIN Sports a ensuite rappelé que, sans « un budget phénoménal », ni « des joueurs du calibre de Neymar ou Mbappé », les Rhodaniens « ont pu bien figurer en Ligue des Champions » et qu’ils « auraient mérité de la gagner il y a deux ans ». Et la consoeur de conclure : « Si toutes les planètes sont alignées, d’ici trois ans, je verrais bien l’OL suivre une trajectoire comme celle de l’Ajax. »













Par JOËL