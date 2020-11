ASSE : Saint-Étienne bien aidé par la trêve, il l'assure

Publié le 19 novembre 2020 à 06:00

L’ ASSE est sur une mauvaise série en Ligue 1. Pour Charles Abi, la trêve internationale est arrivée à pic pour les Verts. Le jeune attaquant stéphanois voit le club ligérien se remettre sur le droit chemin contre Brest ce samedi.

Charles Abi confiant pour la suite de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne est sur une incroyable série en championnat. Les hommes de Claude Puel n’ont plus connu la victoire en Ligue 1 depuis leur succès sur la pelouse de l’OM (0-2) le 17 septembre. Les Verts en sont désormais à deux mois sans le moindre succès. L’ ASSE reste d’ailleurs sur six défaites de rang. Pour Charles Abi, la trêve internationale est tombée au bon moment. « C’est vrai que l’on peut penser que cette trêve internationale arrive au mauvais moment […] Mais je pense qu’elle nous a fait aussi du bien, on avait besoin de s’aérer la tête, surtout pour ceux qui sont partis avec la sélection, je pense que ça leur a fait du bien. On repart sur une nouvelle semaine de travail pour préparer au mieux la rencontre de championnat à Brest », a lâché le jeune attaquant au micro de Téléfoot.

Brest, un bon test pour Saint-Étienne ?

Bien que sur une série noire, l’ ASSE pointe à la 15e place de Ligue 1. Les Verts ne comptent que deux points de retard sur leur futur adversaire, actuel 13e du championnat avec 12 unités. Comme l’indique Charles Abi, la fenêtre internationale a été bénéfique pour certains de ses coéquipiers. Il s’agit notamment d’Harold Moukoudi. Avec le Cameroun, le défenseur central a renoué avec le succès après deux mois de disette. En sélection, l’ancien havrais n’a connu que la victoire lors de la double confrontation contre le Mozambique (4-1 ; 0-2). En manque de temps de jeu chez les Verts, Wahbi Khazri a pu en disposer avec la Tunisie. Il a d’ailleurs participé à la qualification des Aigles de Carthage pour la prochaine Coupe d’Afrique. Outre ses internationaux, la trêve a également permis à certains de retrouver le groupe professionnel. Ryad Boudebouz a disputé son premier match de la saison lors de l’amical remporté contre Grenoble (3-2). De bon augure avant de se rendre à Brest.













Par Ange A.