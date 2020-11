ASSE : Claude Puel met fermement les choses au clair

Publié le 19 novembre 2020 à 17:10

L'ASSE effectue un déplacement périlleux dans le Finistère, samedi (17h), pour y affronter le Stade Brestois lors de la 11e journée de Ligue 1. Pour ce match, Claude Puel sera une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs, mais il s'est surtout montré très ferme en conférence de presse sur sa manière de faire.

ASSE : des absents, mais un retour important

À l'occasion de la conférence de presse d'avant match, ce jeudi, Claude Puel a fait le point sur les blessés et les absences avant un déplacement très important sur la pelouse du Stade Brestois, samedi (17h) pour la 11e journée de Ligue 1. "Mathieu Debuchy s’est entraîné cette semaine collectivement. Normalement, il sera avec nous à Brest, s'est réjouit l'entraîneur de l'ASSE, dans des propos relayés par Le Progrès. On fera le point avec Arnaud Nordin. Il n’a pas encore fait d’entraînement collectif, mais il a bien avancé dans sa préparation. Kévin Monnet-Paquet, qui a ressenti un peu son adducteur tirer, et Panagiotis Retsos ne seront pas là. On attend aussi des retours de sélection..." Notamment celui de Denis Bouanga, qui a vécu un véritable calvaire avec sa sélection du Gabon à l'occasion d'une double confrontation contre la Gambie.

Claude Puel ne changera pas sa manière de faire

Après une série de six défaites consécutives en Ligue 1 et malgré une dernière rencontre encourageante sur le terrain de l'OL, l'ASSE doit-elle faire preuve de plus de pragmatisme ? "Ça veut dire quoi ça ?, a rétorqué Claude Puel. Vous voulez que je dise aux joueurs : « Jouez comme des bourrins et ramenez des points ? » Non... C’est en termes de qualité, d’investissement, d’intensité, d’agressivité que l'on répondra. On doit avoir une réponse collective. On a conscience de la situation dans laquelle on se trouve et qu’on doit briser cette spirale. C’est surtout le comment qui est important." Pas question de renier ses principes. "Il faut capitaliser quand on domine l’adversaire et éviter de gâcher. Il y a eu plus de bonnes choses que de mauvaises dans le derby. Nos qualités ne se sont pas évaporées, on les a retrouvées face à Lyon." L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne reste donc ferme, comme avec sa position sur Ryad Boudebouz : "Il est dans l'effectif. On verra si je l'inclus dans le groupe."













Par Matthieu