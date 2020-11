ASSE : Informations très positives avant le match à Brest

Publié le 17 novembre 2020 à 15:45

L'ASSE va jouer un match déterminant pour la suite de sa saison au stade Francis-Le Blé, samedi (17 h), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Après six défaites consécutives, les Verts doivent retrouver le chemin du succès face à un Stade Brestois qui pointe seulement à deux points devant eux. Et Claude Puel va pouvoir compter sur un effectif retrouvé.

Plusieurs retours importants à l'ASSE

La trêve internationale a permis à l'ASSE de panser ses blessures. À quelques jours du déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, l'effectif de Claude Puel s'enrichit des retours de joueurs importants pour rebondir après une série de sept matches sans victoire, dont six défaites consécutives, la dernière en date sur le pelouse de l'OL (1-2) à l'occasion du derby. Malheureusement, deux absences pour cause de suspension viennent compliquer la tâche de l'entraîneur forézien : Whabi Khazri et, surtout, Romain Hamouma seront absents dans le Finistère. Mais pour décoller d'une inquiétante 15e place, Claude Puel devrait pouvoir compter sur le retour de son latéral Mathieu Debuchy. Selon Sainté Inside, le leader de 35 ans a repris ce mardi l'entraînement collectif et postule à une place de titulaire dès samedi à Brest. Alors que l'ASSE manque crûment d'expérience dans ses rangs, la nouvelle du retour de Debuchy est une véritable bouffée d'air frais.

Debuchy de retour, Retsos aussi ?

Blessé lors de la défaite au FC Metz (0-2), Panagiotis Retsos a repris, quant à lui, la course ce mardi. Le défenseur grec sera probablement un peu court pour samedi, mais son retour proche va donner un peu de profondeur à Claude Puel. Enfin, Arnaud Nordin continue l'entraînement individuel et n'a toujours pas retrouvé le groupe. Lui aussi est proche d'un retour au jeu, l'infirmerie de l'ASSE se vide donc petit à petit. Du côté du Stade Brestois, les nouvelles vont aussi dans le sens des Stéphanois. L'ancien Vert, Ronaël Pierre-Gabriel, a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France espoirs en raison d'une douleur au mollet. Ouest-France informe néanmoins des retours à l'entraînement collectif de Christophe Hérelle et Hianga’a Mbock.













Par Matthieu