OM - Olympiakos : C’est la tuile pour Mathieu Valbuena

Publié le 19 novembre 2020 à 17:40

Mathieu Valbuena ne sera probablement pas présent lors du match retour entre l'OM et l’Olympiakos. Le milieu de terrain de la formation grecque s’est blessé ce jeudi.

Mathieu Valbuena absent contre l'OM ?

Bourreau des Marseillais lors du match aller en Grèce, Mathieu Valbuena a été l’auteur de la passe décisive à l'Égyptien Ahmed Hassan Mahgoub qui a marqué l’unique de but de la rencontre entre l’Olympiakos et l'OM (1-0), comptant pour le premier match de la poule C en Ligue des champions. L’Olympique de Marseille n’aura probablement pas à subir à nouveau les offensives de son ancien joueur (2006-2014) lors de la manche retour, comptant pour la 5e journée de la phase de poules et prévue le premier décembre prochain. Le milieu offensif de 36 ans s’est blessé ce jeudi. « Malheureusement, je me suis blessé à l'entraînement et je vais manquer les prochaines semaines », a annoncé le joueur français, en anglais, sur son compte Twitter.

Quelle blessure pour l’ancien Lyonnais ?

Mathieu Valbuena n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité. En revanche, il s’est dit convaincu de ne pas pouvoir retrouver la compétition avant quelques semaines. Un délai qui le prive déjà de la réception de Manchester City, comptant pour la 4e journée de la phase de poules et programmée le mercredi prochain. Ce même jour, l'OM recevra le FC Porto. L’ancien joueur de l’OL n’a pas indiqué la nature de sa blessure non plus. Mais c’est une blessure suffisamment grave, car elle le tiendra éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines. Ce qui un gros coup dur pour l'Olympiakos au regard du rôle essentiel de Mathieu Valbuena dans l'effectif. Le patron du banc de l'écurie grecque devra donc se dépêcher de trouver un joueur capable de remplacer efficacement Petit Vélo pour les grandes échéances des prochaines semaines...













Par JOËL