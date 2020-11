Stade Rennais - Bordeaux : Les compositions probables

Publié le 20 novembre 2020 à 09:30

Le Stade Rennais reçoit les Girondins de Bordeaux ce vendredi soir au Roazhon Park (19h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Face à des Bordelais aux portes de la crise, les Rouge et Noir veulent repartir de l'avant après une série compliquée d'un victoire en sept matches. Ils retrouvent d'ailleurs leur prodige Eduardo Camavinga.

Le Stade Rennais dans le flou, Doku incertain

Malgré une troisième place en Ligue 1, le Stade Rennais n'a pas passé le meilleur des mois sportivement. Les Rouge et Noir n'ont enregistré qu'une victoire lors de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues, contre le Stade Brestois (2-1). Avant d'accueillir Chelsea pour un exploit et une première victoire en Ligue des champions, les joueurs de Julien Stéphan veulent se faire la main sur une équipe des Girondins de Bordeauxen plein doute. Mais l'entraîneur rennais, malgré quelques retours à l'entraînement durant la trêve, va encore de voir composer avec les blessés. Hamari Traoré ne s'est par exemple pas entraîné jeudi, Faitout Maouassa, de retour après deux mois d'absence, est un peu juste. De même que Jérémy Doku, qui n'a participé à aucun des trois matches de la Belgique. Le très gros point positif pour Stéphan, c'est le retour en forme d'Eduardo Camavinga, titulaire ce vendredi soir. Enfin, M'Baye Niang fait son retour dans le groupe pour la première fois depuis son transfert avorté à l'ASSE.

À Bordeaux, la crise frappe à la porte

Côté Girondins de Bordeaux, entre la crise en interne et des résultats sportifs décevants, les problèmes guettent l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Son équipe est 12e de Ligue 1 et se montre incapable d'enchainer deux succès consécutif. Le coach girondin pourra néanmoins s'appuyer sur Hatem Ben Arfa, l'ancien Rennais qui compte bien jouer un mauvais tour au club avec qui il a gagné la Coupe de France en 2019. Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, n'a d'ailleurs "aucun doute sur le fait qu'il va faire un grand match" ce vendredi soir au Roazhon Park. Et il faudra une grosse performance de l'ancien international français pour permettre aux Bordelais de relever la tête après deux revers à Monaco (0-4) et à domicile contre Montpellier HSC (0-2).

Les compositions pour Stade Rennais - Bordeaux

La composition probable du Stade Rennais selon L'Equipe (indice de confiance : 2/5) : Gomis - Truffert, Aguerd, Da Silva, Soppy - Tait, Camavinga, Nzonzi, Doku - Guirassy, Hunou.

La composition probable du Stade Rennais selon Ouest-France (indice de confiance : 4/5) : Gomis - Truffert, Aguerd, Da Silva, Soppy - Camavinga - Nzonzi - Bourigeaud - Terrier, Guirassy, Gboho.

La composition probable du Bordeaux selon L'Equipe : Costil - Benito, Baysse, Koscielny, Kwateng - Basic, Ben Arfa, Otavio - De Préville, Maja, Oudin.













Par Matthieu