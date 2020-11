Stade Rennais : Mauvaise nouvelle confirmée et longue absence

Publié le 18 novembre 2020 à 18:50

Julien Stéphan retrouve deux de ses titulaires pour le match de Ligue 1, vendredi soir (19h), contre les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Mais l'entraîneur du Stade Rennais retient son souffle quant à Jérémy Doku, blessé avec la Belgique et qui n'a pris part à aucun des trois matches des Diables Rouges.

Le Stade Rennais entre retours et blessures

Le Stade Rennais peut se réjouir d'avoir récupéré Faitout Maouassa et Eduardo Camavinga pendant la trêve internationale. Les deux internationaux français manquaient au Rouge et Noir depuis plusieurs matches. Le latéral gauche s'est blessé à la cheville contre l'AS Monaco (2-1) fin septembre. "Il est sur le chemin du retour, a précisé Julien Stéphan en conférence de presse. Il a fait les six dernières séances collectives, il peut enchaîner sans douleur et s’engager sans crainte, c’est encourageant. Il peut postuler à une place dans le groupe mais on attend la séance de jeudi, notamment avec le retour des internationaux."

Le milieu terrain du Stade Rennais était lui touché à la cuisse depuis la fin octobre et un match contre Angers SCO (1-2). "C'est un mal pour un bien, a commenté Eduardo Camavinga pour sa première conférence de presse ce mercredi, dans des propos retranscrits par Onze Mondial. Cela me permet de me recentrer sur l’essentiel. Les blessures sont des choses qui arrivent." Un point positif pour Julien Stéphan, qui espérait retrouver ses titulaires et un peu de profondeur vendredi (19h), face aux Girondins de Bordeaux pour la 11e journée de Ligue 1.

Pour Doku et Rugani, ça ne sent pas bon

Mais deux mauvaises nouvelles sont venir ternir ce break international. Le doute subsistait effectivement sur le cas Jérémy Doku. Le jeune ailier (18 ans) convoqué chez les Diables Rouges n'a pris part à aucun match de la Belgique. Pire, il ne figurait pas sur la feuille de match contre la Suisse (2-1) et face à l'Angleterre (2-0), laissant craindre une blessure. Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, l'a confirmé en conférence de presse, comme le relaye Ouest-France : "Il ne jouera probablement pas non plus ce mercredi soir contre le Danemark. On fera le point avec lui jeudi." Une blessure musculaire est évoquée et l'entraîneur des Rouge et Noir ne sait pas dans quel état il retrouvera son prodige, recruté à Anderlecht contre 26 millions d'euros au mercato estival.

Jérémy Doku est donc plus qu'incertain pour la venue des Girondins de Bordeaux. Daniele Rugani, blessé quant à lui à la cuisse lors du match de Ligue des champions à Séville (0-1), sera indisponible pour "plusieurs semaines encore", a précisé l'entraîneur du Stade Rennais. Le défenseur central italien ne devrait plus participer à la C1 alors que Stéphan comptait sur son expérience européenne. Enfin, l'éternelle interrogation de ce début de saison, M'Baye Niang, "poursuit sa montée en puissance" selon son coach. Sa présence dans le groupe contre Bordeaux est également plus qu'incertaine.













Par Matthieu