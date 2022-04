LOSC Mercato : Le vestiaire ne veut plus de Ben Arfa

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 22:09

Arrivé au LOSC il y a quelques mois, Hatem Ben Arfa risque de ne pas s'éterniser à Lille. Ce serait en tout cas le souhait de certains de ses coéquipiers.

LOSC Mercato : Le torchon brûle entre Lille et Ben Arfa

Depuis janvier, l'apport d'Hatem Ben Arfa au LOSC n'est pas particulièrement visible sur le terrain. Avec seulement 337 minutes de jeu en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le milieu offensif de 35 ans ne semble pas convaincre Jocelyn Gourvennec. Pire que ça, depuis quelques jours, l'international français (15 sélections) semble plus que jamais proche d'un départ et aurait été écarté du groupe par ses dirigeants à cause de son altercation avec son coéquipier Tiago Djalo, ce week-end.

Hatem Ben Arfa ne semble pas avoir beaucoup d'avenir au LOSC et son aventure lilloise est assez chaotique depuis janvier, comme cela avait pu l'être à Bordeaux ou au PSG. Le joueur aurait même eu une altercation avec son coach après le match à Bordeaux. En plus d'être pris pour cible par son entraîneur et ses dirigeants, Ben Arfa se serait également mis à dos une partie du vestiaire lillois, dont plusieurs cadres de l'équipe.

Des cadres du LOSC ne veulent plus d'Hatem Ben Arfa

Depuis la polémique du week-end passé, les relations sont tendues au LOSC concernant le cas Ben Arfa. RMC Sport révèle, ce mercredi, qu'une partie d'une vestiaire, dont plusieurs cadres ne souhaiteraient plus voir Ben Arfa. Et cela, que ce soit en match ou à l'entraînement. D'ailleurs, le milieu de terrain était absent ce matin pour la séance du mercredi.

Ces joueurs, dont les noms n'ont pas filtré, n'auraient pas pardonné à Hatem Ben Arfa sa façon de faire et de parler à son coéquipier et, aussi et surtout, à son entraîneur. Pour une grande partie du vestiaire, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais ne fait plus partie de l'effectif et la page serait déjà tournée. Encore en lice dans la course à l'Europe, on imagine aisément que les Dogues préféreraient se concentrer sur le jeu que sur les problèmes extra-sportifs apportés par Ben Arfa.