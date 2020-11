Stade Rennais : Bonne nouvelle pour le SRFC, Bordeaux en crise

Publié le 17 novembre 2020 à 12:15

Le Stade Rennais retrouve le chemin de la Ligue 1 vendredi contre les Girondins de Bordeaux (19 h), pour le compte de la 11e journée de championnat. Le SRFC, qui n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, va affronter des Bordelais en plein crise. Une aubaine pour les Rouge et Noir avant de recevoir Chelsea en Ligue des champions.

Le Stade Rennais veut repartir de l'avant

Le Stade Rennais est dans une passe compliquée, aussi bien dans le jeu que sur le plan comptable. Grâce à son excellent début de saison, le SRFC fait toujours partie du trio de tête en compagnie du PSG et du LOSC en Ligue 1. Mais les Rouge et Noir étaient sur une pente glissante avant la trêve internationale, avec un seul succès en sept matches championnat et Ligue des champions confondus, et deux revers lourds contre Chelsea (0-3) et le PSG (0-3). Les joueurs de Julien Stéphan comptent bien repartir de l'avant contre les Girondins de Bordeaux, vendredi (19 h), afin de débuter une nouvelle dynamique positive et de faire le plein de confiance avant d'accueillir l'équipe de Frank Lampard au Roazhon Park, mardi 24 novembre. Le Stade Rennais va pouvoir compter sur le retour de Faitout Maouassa et celui espéré d'Eduardo Camavinga.

Les Girondins de Bordeaux, l'adversaire parfait ?

Pour débuter une série de victoires, les Girondins de Bordeaux semblent l'adversaire tout trouvé pour le Stade Rennais. Les Bordelais sont en crise à l'interne et pointent seulement à la 12e place du classement. Frédéric Longuépée, le président girondin, a récemment mis un coup de pression à Jean-Louis Gasset et ses joueurs. Mais le journaliste de RMC, Nicolas Paolorsi, a révélé que le mal était profond à Bordeaux. "Il y a des mecs qui sont en train de lâcher, des cadres qui sont en train de lâcher. Ce qui faisait la force de ce groupe, c'est qu'il y avait toujours un peu les cadres qui tiraient les autres vers le haut. Là, même les cadres, tu sens qu’ils sont en train de se dire qu’il n’y a rien à faire", a décrypté Paolorsi. "Les gens vivent dans le passé. Gasset a dit que depuis qu’il était arrivé tout le monde lui parle d’il y a dix ans, quand ils ont été champion avec Laurent Blanc. Ça résume bien ce qui se passe actuellement à Bordeaux", a ajouté le journaliste. Au Stade Rennais de profiter des problèmes des Girondins de Bordeaux pour retrouver une dynamique européenne en Ligue 1.













Par Matthieu