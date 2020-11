RC Lens Mercato : Le Real Madrid va encore rincer les Lensois

Publié le 20 novembre 2020 à 14:00

Le marché des transferts, même quand il ne concerne pas directement le RC Lens, peut réserver de bonnes surprises. Les Lensois pourraient se voir remettre dans les prochains un chèque très juteux de la part du Real Madrid, selon l'évolution du mercato et du cas Raphaël Varane.

Le Real Madrid n'oublie pas le RC Lens

Le succès de Raphaël Varane repose en partie sur la formation qu'il a reçue au RC Lens. Parti du club artésien pour la capitale espagnole en 2011, Raphaël Varane, qui avait alors 18 ans, avait permis à son club formateur d'empocher la coquette somme de 10 millions d'euros. Sept ans plus tard, en 2018, l'international français soulevait sa quatrième Ligue des champions avant de remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Alors que la clause spécifique ne figurait pas dans le contrat renouvelé du Français, le Real Madrid avait quand même fait un geste envers les Lensois, en leur versant 500 000 euros. "On a écrit une lettre à Florentino Perez, avait expliqué à La Voix du Nord Didier Roudet, dirigeant au RCL à ce moment-là. Sa réponse a été positive. C'était un geste d'une telle classe de sa part... Un geste de seigneur, tout simplement."

Raphaël Varane vers Manchester United, un gros coup pour le RC Lens

Mais les belles années de Raphaël Varane semblent devoir prendre fin. Il est de plus en plus critiqué pour ses récentes performances au sein de l'équipe de Zinédine Zidane et les dirigeants madrilènes pourraient s'en séparer pour financer la venue du Parisien Kylian Mbappé, alors qu'il ne reste plus qu'un an et demi et contrat au défenseur. Le Manchester Evening a récemment fait part de la volonté des Red Devils de faire venir Varane à Manchester United. Ils devront pour cela débourser un chèque de 50 à 70 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. Une aubaine pour le RC Lens, qui devrait recevoir un pourcentage de ce montant au titre de la prime à la formation. Les Lensois ont récemment touché 470 000 euros sur une transaction à 12 millions entre Valence et l'Altético de Madrid pour Geoffrey Kondogbia. Il ne reste plus au RC Lens qu'à attendre que le mercato s'agite...













Par Matthieu