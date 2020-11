FC Nantes : Gourcuff et les Canaris parmi les pires équipes

Publié le 20 novembre 2020 à 15:00

Le FC Nantes vit un début de saison compliqué. Selon un classement imaginaire de l’hebdomadaire France Football, Christian Gourcuff et ses joueurs occuperaient une place très peu flatteuse.

FC Nantes : début de saison compliqué

À l’issue des 10 premières journées de Ligue 1, le FC Nantes totalise 11 points. Un bilan insuffisant pour une équipe qui brigue la première moitié du tableau, voire une place qualificative en Ligue Europa. Face à cette situation, Christian Gourcuff a souvent été pointé du doigt et annoncé sur un siège éjectable. Mais la victoire obtenue à Lorient (0-2), juste avant la trêve internationale, a quelque peu desserré l’étau autour de l’entraîneur du FC Nantes. Reste que l’éloignement de la menace contre le coach de 65 ans a tout l’air d’un simple répit. L’ancien technicien lorientais doit se dépêcher de rassurer dans le système de jeu prôné et de redresser la barre.

France Football pas tendre avec les Nantais

Mais l’hebdomadaire sportif semble croire Christian Gourcuff et ses joueurs incapables de relever ce défi. Pour le journal, le club de la Cité des Ducs se classerait facilement parmi les pires équipes de Ligue 1 en ce début de saison. « S'il fallait définir le Top 3 des équipes qui nous ont procuré le moins d'émotions cette saison, on placerait certainement le FC Nantes », estime le média. La source rappelle que « les Canaris ont embauché Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia à l'arraché », un jour après la clôture du marché estival. Mais les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous, car, « sur le pré, que d'ennui, que de manque de caractère... ». France Football estime qu’ « il y a bien trop de rencontres où les Nantais se sont montrés quelconques ». Même les victoires du FC Nantes, c’étaient « face à des mal classés (Nîmes et Lorient après une première période très, très insuffisante) ».













Par JOËL