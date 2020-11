LOSC : Deux coups durs confirmés pour Galtier contre Lorient

Publié le 22 novembre 2020 à 00:00

Défait par le Stade brestois lors de la dernière journée, le LOSC va tenter de renouer avec la victoire ce dimanche. Le Lille OSC reçoit le FC Lorient. Mais Christophe Galtier devra composer avec un groupe amoindri contre les Merlus.

Deux forfaits de dernière minute pour le LOSC contre Lorient

Le Lille OSC a perdu son invincibilité cette saison lors de la dernière journée. Le LOSC s’est incliné (3-2) sur la pelouse du Stade brestois. Malgré son faux pas, le club nordiste peut revenir à 2 points du PSG, actuel leader du championnat. Pour cela, les hommes de Christophe Galtier doivent s’imposer contre le FC Lorient ce dimanche. Mais la tâche s’annonce ardue pour les Dogues. Ceux-ci devront faire sans deux joueurs importants contre les Merlus. Blessés durant la trêve internationale, Zeki Celik et Renato Sanches sont forfaits pour la réception de Lorient. Le latéral turc souffre d’une entorse à la cheville et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Touché à la cuisse, le milieu portugais a été contraint de déclarer forfait.

Burak absent, enfin le réveil de David ?

Outre ces deux absences, Christophe Galtier devra composer sans trois autres éléments. Burak Yilmaz, José Fonte et Reinildo sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. L’absence du buteur turc est un véritable coup dur pour le LOSC. L’ancien de Besiktas est l’actuel meilleur buteur des Dogues avec 6 réalisations en Ligue 1. En son absence, les espoirs de Lille en attaque vont reposer sur Jonathan David. Recrue la plus chère de Lille, le Canadien n’a pas encore fait trembler les filets sous ses nouvelles couleurs. Il garde néanmoins la confiance de Christophe Galtier. L’entraîneur lillois est d’ailleurs satisfait des prouesses réalisées par son attaquant à l’entraînement. « Il a marqué deux beaux buts […] Jonathan travaille bien, il est là, bien physiquement, il a le sourire », a indiqué le technicien selon les propos relayés par Foot Mercato. Reste plus qu’à se montrer autant décisif contre Lorient à Pierre-Mauroy ce dimanche.













Par Ange A.