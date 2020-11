Barça : Les mauvaises nouvelles s'enchaînent après l’Atlético

Publié le 22 novembre 2020 à 01:15

Le FC Barcelone a concédé une nouvelle défaite samedi contre l’Atlético Madrid (1-0). Outre ce mauvais résultat, le Barça a également enregistré les blessures de deux joueurs.

Le Barça battu par l’Atlético Madrid

Après avoir passé une manita au Bétis Séville (5-2), le FC Barcelone espérait signer une nouvelle victoire contre l’Atlético. Seulement, le Barça s’est incliné au Wanda Metropolitano samedi contre les Colchoneros. Un but de l’ancien monégasque Ferreira Carrasco a suffi au club madrilène pour l’emporter. Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone conservent leur deuxième place de Liga. Ils sont égalité de points avec la Real Sociedad, actuel leader. Défait pour la 3e fois de la saison en championnat, Barcelone ne pointe qu’à la 10e place de la Liga. Battu par l’Atlético, le club catalan repart de Madrid avec d’autres mauvaises nouvelles. L’infirmerie barcelonaise compte désormais deux nouveaux patients.

Inquiétude pour Piqué et Roberto

Gérard Piqué et Sergi Roberto n’ont pas terminé la rencontre contre l’Atlético. Après le match, le Barça a communiqué sur les blessures de ses deux défenseurs. Sorti à l’heure de jeu, le champion du monde 2010 « souffre d’une entorse du genou droit ». Quant à Roberto, il « souffre d’une blessure au quadriceps droit ». Dans son communiqué, le FC Barcelone ajoute que les deux joueurs « vont passer des examens plus approfondis pour déterminer la gravité exacte de leur blessure ». Avec Piqué et Roberto, Ronald Koeman pourrait voir la liste de ses blessés s’allonger. Contre les Colchoneros, le coach néerlandais était déjà privé de Sergio Busquets. Le milieu espagnol s’est blessé lors de la trêve internationale. Il avait subi une entorse au ligament latéral externe du genou gauche. Il devrait manquer trois semaines de compétition. Également blessé au genou, Ansu Fati sera éloigné des terrains pendant au moins quatre mois.













