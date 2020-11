FC Nantes Mercato : 4 M€, un joli deal en vue cet hiver ?

Publié le 22 novembre 2020 à 09:00

Le FC Nantes entend encore se séparer de certains éléments lors du prochain mercato. Recruté en janvier, Renaud Emond devrait quitter le FCN cet hiver. Le Belge passe pour un véritable flop aux yeux de sa direction.

Déjà la fin entre le FC Nantes et Renaud Emond ?

En quête d’un buteur prolifique, le FC Nantes avait misé 4 millions d’euros sur Renaud Emond en janvier. L’attaquant belge avait rejoint les Canaris avec la réputation de serial buteur. Il restait sur 15 et 16 réalisations lors de ses deux dernières saisons avec le Standard de Liège. Il en était déjà à 7 buts avant de signer à Nantes l’hiver dernier. Seulement, l’avant-centre de 28 ans est à la peine chez les canaris. Il ne compte que 2 buts (dont 1 cette saison) en 12 apparitions avec le FCN. Pour l’insider Emmanuel Merceron, Waldemar Kita ne compte pas retenir ce flop lors du prochain mercato. « Emond est à vendre cet hiver, oui », a-t-il assuré sur Twitter.

Un retour en Belgique dans les tuyaux

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2022, Renaud Emond ne devrait pas aller au bout de son bail. Selon un ancien du Standard de Liège cité par But, un retour de l’attaquant chez les Rouches serait à l’étude. La formation liégeoise peine sur le plan offensif cette saison. L’équipe entraînée par Philippe Montanier n’a inscrit que 17 buts en 13 matchs. Un départ d’Emond devrait offrir plus de temps de jeu à Randal Kolo Muani. L’avant-centre de 21 ans est la révélation nantaise de ce début de saison. Il est d’ailleurs international tricolore Espoirs depuis octobre. Le natif de Bondy a ouvert son compteur avec les Bleuets lors de la dernière trêve internationale. Le protégé de Christian Gourcuff compte un but et une offrande en Ligue 1 cette saison.













Par Ange A.