SCO Angers – OL (0-1) : Rudi Garcia mesuré malgré le succès

Publié le 23 novembre 2020 à 00:30

L’OL a enregistré un deuxième succès de rang dimanche contre le SCO Angers (0-1). Grâce à cette victoire, Lyon s’installe à la 3e marche du podium. Rudi Garcia n’est pas pour autant emballé par cette prouesse.

L’OL de retour sur le podium

Fort de son succès contre l’AS Saint-Étienne (2-1), l’Olympique lyonnais a enchaîné avec une deuxième victoire dimanche. L’OL s’est imposé sur le plus petit des scores sur la pelouse du SCO Angers. Auteur d’un doublé contre l’ASSE, Tino Kadewere a de nouveau offert la victoire à Lyon contre le club de l’Anjou. Grâce à son succès, le club rhodanien finit la 11e journée de Ligue 1 sur le podium. Les Gones comptent désormais 4 points de retard sur le PSG et 2 unités de moins que le LOSC. Malgré cette prouesse, Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, s’est montré mesuré après la rencontre.

Rudi Garcia pas emballé par le succès à Angers

Le coach de l’OL est satisfait de l’efficacité de ses poulains. L’entraîneur des Gones espère poursuivre sur sa série actuelle en championnat. « C’est une victoire laborieuse mais on a été efficaces dans les zones de vérité […] Ce n’est pas notre meilleur match mais on a eu des matches où on a eu énormément d’occasions sans gagner, donc là ça équilibre. C’est une soirée positive pour nous, maintenant il faudra qu’on enchaîne contre Reims », a lâché le coach de l’Olympique lyonnais. Pour entretenir sa dynamique, l’ancien coach marseillais estime que ses hommes devront « garder les pieds sur terre ».













Par Ange A.