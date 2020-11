ASSE Mercato : 4-1 à Brest, défense en carton, Puel menacé

Publié le 21 novembre 2020 à 20:05

Après la désastreuse défaite 4-1 de l’ ASSE sur le terrain du Stade brestois ce samedi, l’avenir de Claude Puel est désormais menacé.

Stade brestois - ASSE : Les Verts trop mauvais pour espérer mieux

10 points en 11 matchs de Ligue 1, c’est la triste récolte de l’ ASSE dans cette première partie de saison. Les Verts affrontaient le Stade brestois ce samedi avec pour objectif un premier succès après 6 défaites consécutives. C’est l’inverse qui s’est produit. L’équipe stéphanoise a sombré avec une lourde défaite 4-1 à cause de sa lamentable défense. La méthode Claude Puel prend fortement du plomb dans l’aile avec cette 7e défaite consécutive.

Et pourtant, le match de l’ ASSE face à son rival l’OL avait fait renaître l’optimisme d’un retour à la normale. Les Stéphanois avaient résisté au jeu lyonnais avant de tomber de justesse (2-1), score honorable comparé à la douche (4-1) de ce samedi. Le Stade brestois a tout simplement déversé sur l’écurie stéphanoise une tornade de buts que ne pouvait empêcher sa défense, une véritable passoire.

Les buts de Brest ont été inscrits par Honorat (7e), Duverne (23e), Cardona (33e) et Mounié (38e). Même si Camara avait essayé de sonner la révolte à la 30e minute du match, les hommes d’ Olivier Dall'Oglio étaient bien plus forts. Ils ont clairement trouvé le point faible de l’ ASSE qui est incontestablement sa défense. Les regrets des départs de Wesley Fofana et de William Saliba ne sont pas prêts de s’estomper dans le Forez. Cette situation met Claude Puel dans une mauvaise posture.

ASSE Mercato : céder ou partir pour Claude Puel

Il faut noter qu’a son arrivée, le technicien stéphanois avait mis sur le banc plusieurs anciens joueurs pour ne travailler qu’avec des jeunes. Son projet sportif pourrait être écourté par la réalité de la Ligue 1. Les résultats de Saint-Étienne montrent toute l’importance d’un effectif expérimenté. Même si R. Boudebouz a rejoué ce samedi, l’idée de Puel qui est de préférer de jeunes joueurs inexpérimentés semble face à ses limites. Changer de cap où se faire limoger reste les deux options à étudier pour le coach.













