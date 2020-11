OM Mercato : Dossier Olivier Giroud, de nouvelles indications

Publié le 19 novembre 2020 à 16:10

Olivier Giroud cherche à se relancer en club à quelques mois de l'Euro 2021. En manque de temps de jeu à Chelsea, l'attaquant de l'équipe de France pense à un transfert au mercato hivernal et l'OM pourrait trouver en lui l'attaquant dont il a désespérément besoin.

Olivier Giroud à l'OM, une bonne idée ?

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud (33 ans) tente de se relancer en club à l'Euro 2021 en point de mire. L'attaquant des Bleus, qui a inscrit un nouveau doublé lors du succès face à la Suède (4-2) en Ligue des Nations, est pressenti en Ligue 1 pour le mercato hivernal. Plusieurs clubs sont sur le coup, notamment les Girondins de Bordeaux mais, surtout, l'OM, qui peine en attaque. Mais pour le journaliste Sébastien Tarrago, Olivier Giroud à l'OM, c'est impossible. Pourquoi ? "Mais il a un cerveau", a lâché Tarrago. Avant d'étayer : Il y a deux exemples de joueurs français revenus en Ligue 1 et à Marseille. Bixente Lizarazu, il est revenu, il a vu, il est reparti. Il était devenu remplaçant à l’OM et c’était plus facile pour lui d’être titulaire au Bayern Munich dans une équipe qui dominait et où son âge lui permettait encore présent. Idem pour Patrice Evra. Il était à la Juventus, ça ne posait pas un problème à Didier Deschamps qu’il joue de temps en temps, et ça passait, car tout le monde ne voyait pas les matchs."

Sébastien Tarrago dézingue l'OM

Pourtant, l'idée pourrait être bonne pour les deux parties, entre un joueur qui a besoin de temps de jeu pour définitivement convaincre Didier Deschamps de lui faire confiance pour l'Euro 2021 et une équipe dont l'efficacité offensive est en berne. Un argument qui ne convainc pas le journaliste de L'Equipe. "Si Olivier Giroud vient à l’OM, qu’il n’est pas bon dans une équipe qui n’est pas bonne et qu’il prend la marée, alors là, la pression médiatique devient énorme pour le sélectionneur, estime Sébastien Tarrago. Olivier Giroud qui va briller dans une équipe moyenne ou faible ? Il a besoin d’une bonne équipe. Lui, il veut jouer dans un gros club, il a le niveau. Il n’a aucune envie de revenir en France. S’il va à Marseille, c’est qu’il n’a aucune autre solution." Et le journaliste d'en rajouter une dernière couche qui devrait plaire aux supporters marseillais : "Il vaut mieux jouer un match sur trois à Chelsea que trois sur trois à l'OM."

L'agent de Giroud dit non à la France

Michaël Manuello, l'agent du buteur de l'équipe de France, a de son côté donné son avis à footmercato sur un retour de son joueur en Ligue 1 : "Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité. En terme d'émotions, il y a d'autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à la recherche de temps de jeu. Il est en recherche de plaisir, de qualité de vie et d'émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté, ça sera plus intéressant pour lui à vivre." L'OM devrait batailler pour convaincre Olivier Giroud...













Par Matthieu