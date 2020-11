PSG Mercato : Nouvelle sortie de Thomas Tuchel sur son avenir

Publié le 23 novembre 2020 à 19:30

Le PSG joue un match décisif contre le RB Leipzig, en Ligue des champions, mardi (21h). Thomas Tuchel n’est pas pour autant inquiet pour son avenir. Le coach du Paris Saint-Germain est pourtant menacé de licenciement à 7 mois de la fin de son contrat.

PSG : Tuchel n'a pas évoqué sa situation avec ses dirigeants

En fin de contrat au PSG en juin 2021, Thomas Tuchel est en sursis, avant le match contre le RB Leipzig. La Direction du club pourrait prendre une décision sur son avenir dans la capitale si son équipe concède une 3e défaite, mardi soir. Interrogé sur un éventuel message de Leonardo ou de Nasser Al-Khelaïfi, avant le choc contre le club de Bundesliga, le technicien allemand a répondu : « Non, mais ce n’est pas nécessaire ». « Si ça avait été le cas, cela me rendrait moins sûr que je ne le suis actuellement », a glissé Thomas Tuchel en conférence de presse. La saison dernière, le successeur d'Unai Emery avait conduit le Paris SG en finale de la Ligue des champions. Son équipe avait perdu la finale contre le Bayern Munich (1-0) en août dernier, au Portugal.

Neymar titulaire contre le RB Leipzig

L’entraineur du PSG compte sur Neymar, qui n’est pas à 100 %, pour relancer son équipe en Ligue des champions. « On a besoin de lui, il est absolument nécessaire qu’il joue. Il a la confiance, la qualité et l’expérience, c’est un joueur-clé pour nous », a-t-il déclaré, avant de faire l’annonce suivante : « Il n’est pas dans le meilleur état physique, mais il commencera demain. Il peut gérer physiquement et mentalement ce genre de rencontres ». Pour permettre au meneur de jeu brésilien d’être décisif, Thomas Tuchel demande qu’il soit épaulé. « J’espère que ce ne sera pas trop pour lui, et qu'on va l'aider. On doit travailler pour lui aussi », a-t-il soutenu. Touché contre Istanbul Basaksehir, Neymar avait manqué le math aller à Leipzig.













Par ALEXIS