Barça Mercato : Le successeur de Piqué attendu cet hiver ?

Publié le 24 novembre 2020 à 02:00

Le FC Barcelone a perdu Gérard Piqué pour plusieurs mois. En son absence, le Barça pourrait lui trouver un remplaçant durant le prochain mercato d’hiver.

Piqué blessé, un terrible coup dur pour le Barça

La défaite du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-0) a laissé des traces. Le Barça a notamment perdu deux joueurs à l’issue de cette rencontre. Gérard Piqué et Sergi Roberto ont allongé la liste des blessés du club catalan. Ansu Fati et Sergio Busquets sont les autres patients de l’infirmerie barcelonaise. L’absence de Piqué est un coup de massue pour les Blaugranas. Le défenseur central souffre « d’une entorse de 3ème degré au ligament latéral interne et une lésion partielle du ligament croisé du genou droit ». En l’absence du patron de sa défense, le FC Barcelone devrait recruter un nouveau défenseur central cet hiver. C’est ce qu’a indiqué Ronald Koeman en conférence de presse.

Combien de renforts pour le FC Barcelone cet hiver ?

« Nous savons que c’est une absence importante […] Nous savons qu’aujourd’hui nous ne pouvons rien faire et il faut penser à donner la chance aux jeunes pour qu’ils engrangent des minutes. S’il y a une possibilité, ce sera en janvier, il peut se passer beaucoup de choses », a déclaré le coach du Barça. Le technicien néerlandais n’exclut pas d’ailleurs d’autres arrivées cet hiver. Pour l’entraîneur du FC Barcelone, l’idée est de pouvoir renforcer « deux ou trois postes de l’effectif où il y a des besoins ». En attaque, le nom du Lyonnais Memphis Depay est notamment évoqué. Les Blaugranas devraient passer à l’action pour compenser la longue absence d’Ansu Fati. Également touché au genou, le prodige catalan va au moins manquer quatre mois de compétition.













Par Ange A.