Stade rennais : Énorme révélation dans le dossier Camavinga

Publié le 24 novembre 2020 à 06:30

Alors qu’il devrait prolonger son contrat avec le Stade rennais, Eduardo Camavinga aurait pris une décision forte pour son avenir. Le milieu du SRFC aurait décidé de changer de représentant.

Changement de représentant pour Eduardo Camavinga

Lancé la saison dernière, Eduardo Camavinga est aujourd’hui l’un des grands espoirs du football français. Du haut de ses 18 ans, le milieu du Stade rennais compte déjà 3 sélections en équipe de France pour un but. En club, le milieu est devenu un titulaire indiscutable de l’effectif de Julien Stéphan. Au vu de ses prouesses, le natif de Miconje (Angola) suscite la convoitise des plus grands d’Europe. Actuellement sous contrat avec le SRFC jusqu’en 2022, le titi rennais se veut désormais prudent quant à son avenir. Raison pour laquelle il a décidé de changer de représentant comme l’assure Foot Mercato. Le site spécialisé indique que la pépite de Rennes est désormais représentée par Celestino, son père. Auparavant, c’était Moussa Sissoko qui défendait ses droits.

Une nouvelle signature en vue ?

Comme le note le média en ligne, ce changement survient au moment où une prolongation de son contrat est annoncée. Comme le révélait déjà L’Équipe, Eduardo Camavinga va prochainement rempiler avec le Stade rennais. Une prolongation d’un an, soit jusqu’en 2023, serait « en bonne voie » comme l’assurait le quotidien sportif. En prolongeant sa pépite, le SRFC veut surtout s’assurer d’empocher un joli pactole dans les prochains mois. Le Real Madrid et la Juventus de Turin sont présentés comme les sérieux prétendants du titi breton. Une fois sa prolongation actée, le joueur devrait encore choisir un nouvel agent en vue d’un transfert cette fois. D’après Foot Mercato, le célèbre Jorge Mendes, Jonathan Barnett et Pini Zahavi se disputent actuellement la signature du numéro 10 de Rennes.













Par Ange A.