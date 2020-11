Stade rennais : Ça sent bon la prolongation pour Camavinga

Publié le 19 novembre 2020 à 07:30

Le Stade rennais n’entend pas lâcher sa pépite Eduardo Camavinga. Aux dernières nouvelles, le SRFC devrait prolonger le contrat du milieu de terrain âgé de 18 ans.

Prolongation annoncée pour Eduardo Camavinga

Dans une récente sortie, Eduardo Camavinga a été invité à se prononcer sur une prolongation avec le Stade rennais. Courtisé par de grosses écuries européennes, le milieu de terrain est ouvert à une extension de son bail avec le SRFC. Mais il n’en fait pas une obsession pour le moment. « Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur », a-t-il confié selon les propos relayés par Onze Mondial. Toutefois, le club breton ne compte pas attendre longtemps pour prolonger son crack. Selon L’Équipe, le néo-international tricolore (3 sélections/1 but) devrait prochainement rempiler avec Rennes. Le site du quotidien sportif assure qu’une prolongation d’un an est « en bonne voie ».

Une mauvaise nouvelle pour le Real ?

En cas de prolongation, Eduardo Camavinga sera désormais lié au Stade rennais jusqu’en 2023. Une nouvelle qui ne devrait pas ravir la direction du Real Madrid. Le club espagnol a coché le nom du prodige rennais pour le prochain mercato estival. Mais avec le renouvellement de son contrat, le SRFC pourrait exiger davantage pour lâcher son jeune milieu. Chose qui ne devrait pas arranger les affaires des Merengues, surtout que le club breton attend au moins 100 millions d’euros pour son titi. En cas d’échec dans ce dossier, le Real devrait activer son plan B. Plusieurs sources britanniques assurent que Paul Pogba figure toujours dans les plans de Zinedine Zidane. Le champion du monde sera disponible à moindre coût l’été prochain. Il ne faudrait que 60 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de Manchester United.













Par Ange A.