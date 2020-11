OL Mercato : Moussa Dembélé, un sérieux courtisan à ses trousses

Publié le 25 novembre 2020 à 01:05

Moussa Dembélé (24 ans) n’est pas décisif à l’ OL cette saison. Depuis son transfert raté l’été dernier, l’attaquant est dans le dur. Malgré tout, un club de Premier League a les yeux rivés sur lui.

OL : West Ham veut Moussa Dembélé

Bloqué par l’ OL l’été dernier, alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs, Moussa Dembélé traverse une période délicate dans cette première partie de la saison. Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, il ne fait pas aussi bien cette saison. En 11 apparitions en Ligue 1, l’avant-centre n’a marqué aucun but et aucune passe décisive ne vient sauver ses stats. Malgré son passage à vide, le natif du N°9 de l’OL a toujours la cote en Angleterre. L’un de ses nombreux prétendants sur place continue de lui envoyer des signaux. D’après les informations de France Football, West Ham est toujours sur les rangs pour recruter l'attaquant des Gones.

En attendant de connaître la décision officielle du club rhodanien sur l'avenir de Moussa Dembélé, West Ham surveille de près l’ancien joueur du Celtic FC (Écosse). Les Hammers ont certes déjà Michail Antonio (30 ans) et Sébastien Haller (26 ans) en pointe, mais ils restes intéressés par le profil du Français. D’ailleurs, le premier est touché aux adducteurs depuis fin octobre et n’a toujours pas rejoué. Une absence qui profite au second pour jusqu'à présent.

Moussa Dembélé dans le viseur de grosses écuries

Moussa Dembélé est arrivé à l’ OL en août 2018 dans le cadre de son un transfert estimé à 22 M€. Après une première saison d’adaptation terminée à 20 buts toutes compétitions confondues, il a fini meilleur buteur Lyonnais la saison dernière, avec 24 buts et 7 passes décisives. L’attaquant formé au PSG avait conduit les Gones jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions après avoir éliminé la Juventus et Manchester City. Grâce à ses performances, il avait ainsi attiré l'attention de plusieurs grosses écuries, dont Manchester United, Chelsea, la Juventus, l'AC Milan, le FC Barcelone. Lié à l'OL jusqu'en juin 2023, Moussa Dembélé vaut 40 M€ sur le marché selon Transfermarkt.













Par ALEXIS