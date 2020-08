L'OL élimine la Juventus et file en 1/4 de Ligue des Champions !

L'OL est en quart de finale de la Ligue des Champions ! Au terme d'un match tendu au possible et malgré la défaite, les Lyonnais tiennent leur billet !

L'OL en quart malgré Ronaldo !

L'avantage pris au Groupama Stadium le 26 février dernier (1-0) aura été lourd de conséquences. En entamant ce match retour, les Gones étaient dans la confortable position de l'équipe en ballotage favorable. À la surprise générale, ce confort s'est un peu plus accentué en tout début de rencontre, lorsque Houssem Aouar subissait une faute (discutable) de Federico Bernardeschi au coeur de la surface turinoise. Félix Zwayer a désigné le point de penalty et, plein de sang froid, le capitaine Memphis l'a transformé d'une panenka réussie. 2-0 sur les deux matchs, il restait cependant 80 minutes de jeu.

Aidé par un Maxence Caqueret éblouissant au milieu de terrain, l'OL résistait à une Juve qui ne se procurait guère d'occasions. Il a fallu que l'arbitre, M. Zwayer, fasse des siennes et accorde un penalty inexistant aux Italiens, dû à une soi-disant main de Memphis Depay, pour que Cristiano Ronaldo égalise à 1-1 avant la mi-temps.

Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions a encore fait parler de lui à l'heure de jeu. Il inscrivait sa 130e réalisation en C1 en logeant une superbe frappe du pied gauche dans la lucarne d'Anthony Lopes. 2-1 pour les Bianconeri, il reste plus de 30 minutes à jouer, et l'avantage lyonnais sur l'ensemble des deux confrontations ne tient qu'à un fil... Un fil assez solide pour que les Lyonnais résistent jusqu'au bout et valident leur ticket pour les quarts de finale, dix ans après le dernier ! Les Gones affronteront à cette occasion Manchetser City, le samedi 15 août.

Les 3 hommes clés

Maxence Caqueret : 9/10. 20 ans, 8 matchs de Ligue 1, et une prestation 3XL lors d'un huitième de finale retour de Ligue des Champions. Il a énormément harcelé le porteur de balle, s'est parfaitement placé au coeur du milieu lyonnais. Et ses choix se sont quasi systématiquement avérés payants. Notamment lorsqu'il s'agissait de se sortir d'une situation compromise avec un geste technique utilisé à bon escient.

Cristiano Ronaldo : 7/10. Peu en réussite sur les coups francs, il a entretenu à lui seul l'espoir de la Juventus. D'abord sur un penalty (certes généreux), puis sur une frappe lointaine victorieuse, il a permis aux Bianconeri d'y croire jusqu'au bout.

Marcelo : 7/10. Il stoppe de manière fantastique un but tout fait de Bernardeschi en contrant le ballon face au but ouvert, à bout portant, peu après l'ouverture du score de Memphis. Impérial dans les airs la plupart du temps, il repousse le danger lorsque la Vieille Dame s'approche du but de Lopes par des centres.

Les notes

JUVENTUS (4,6) : Szczesny 5 - Cuadrado 4 (puis Danilo 70'), Bonucci 5, De Ligt 5, Sandro 5 - Bentancur 3, Pjanic 4 (puis Ramsey 60'), Rabiot 5 - Bernardeschi 4 (puis Dybala 71', puis Oliveri 84'), Higuain 4, Ronaldo 7.

OL (5,7) : Lopes 5 - Denayer 6 (puis Andersen 60'), Marcelo 7, Marçal 7 - Dubois 4 (puis Tete 90+1'), Caqueret 9, Guimarães 5, Cornet 5 - Aouar 5 (puis Mendes 90+1') - Toko-Ekambi 4 (puis Reine-Adélaïde 67'), Memphis 5 (puis Dembélé 67').