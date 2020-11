OM : L'équipe probable et des surprises contre le FC Porto

Publié le 25 novembre 2020 à 12:30

L'OM veut donner une meilleure image, ce mercredi soir (21h), contre le FC Porto à l'occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Après trois matches catastrophiques, les joueurs d'André Villas-Boas doivent impérativement corriger le tir s'ils veulent espérer tirer quelque chose de positif de leur campagne européenne.

L'OM doit laver son honneur

"L'honneur ou la honte", titre La Provence avant ce quatrième match de l'OM en Ligue des champions. "Après trois défaites infâmes, l'OM doit montrer autre chose qu'un visage consternant face à Porto", lâche le quotidien régional. Les Marseillais pointent effectivement au dernier rang de leur groupe, en n'ayant marqué aucun but et en en ayant encaissé sept. Avec 12 défaites de suite en C1, le club a égalé le record de la pire série dans la compétition, qui appartenait à Anderlecht. Un 13e revers ce mercredi soir et les Marseillais seraient à nouveau "à jamais les premiers". Quelque chose que les supporters veulent éviter absolument et qui attendent de voir leurs joueurs se montrer dignes de l'événement. Pour André Villas-Boas, la victoire est cruciale. Le coach portugais a demandé sept points à ses joueurs sur les trois derniers et cela passe par un succès contre le FC Porto, large vainqueur (3-0) à l'aller.

Quelle équipe pour faire déjouer le FC Porto ?

Face au FC Porto, l'OM veut déjà effacer "ce sentiment de honte" évoqué par Florian Thauvin en conférence de presse d'avant match. Le gaucher devrait être titulaire ce mercredi soir, mais le dispositif reste encore à confirmer. L'Equipe imagine un 4-4-2 en losange, quand La Provence croit plutôt à un 4-3-3. C'est la présence de Dimitri Payet dès le coup d'envoi qui est en jeu. Dans le dispositif du quotidien sportif, le Réunionnais sauterait au profit de Pape Gueye au milieu. Mais peu importe la formation pour laquelle André Villas-Boas opte, il faudra impérativement que les Marseillais haussent leur niveau de jeu à la hauteur de l'événement, notamment pour Thauvin et Payet, censés êtres les leaders techniques de l'équipe. Dario Benedetto devra lui aussi enfin trouver le chemin des filets pour mettre fin à une longue disette.

Les compositions probables pour OM - FC Porto

La composition probable de l'OM selon L'Equipe : Mandanda - Amavi, Balerdi, A. Gonzalez, Sakai - Gueye, Kamara, Sanson, Rongier - Benedetto, Thauvin.

La composition probable de l'OM selon La Provence : Mandanda - Amavi, Caleta-Car (ou Balerdi), A. Gonzalez, Sakai - Kamara, Sanson, Rongier - Payet, Benedetto, Thauvin.













Par Matthieu