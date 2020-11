OM : Les mots très forts de Florian Thauvin avant le FC Porto

Publié le 24 novembre 2020 à 16:20

L'Olympique de Marseille veut enfin offrir à ses supporters un match digne de ce nom en Ligue des champions. Après trois rencontres, l'OM a quasiment perdu tout espoir de rejoindre les huitièmes de finale, en ne totalisant aucun point et n'ayant marqué aucun but. Face au FC Porto, Florian Thauvin veut relever la tête.

Florian Thauvin ressent de la honte

Zéro point, zéro but marqué, sept encaissés... Le bilan de l'OM après la phase aller de cette Ligue des champions est catastrophique. Les Marseillais ne peuvent plus qu'espérer une place en Ligue Europa et pourrait, en cas de défaite, prendre le titre de l'équipe avec le bilan le plus désastreux en C1, avec 13 défaites consécutives. André Villas-Boas a demandé à ses joueurs de prendre sept points sur les trois matches restants, et cela passe par une victoire mercredi (21h) contre le FC Porto. "Il faudra montrer, demain face à Porto, un tout autre visage, a lâché Florian Thauvin en conférence de presse. On doit vraiment avoir un sursaut d'orgueil, être mieux dans l'état d'esprit et dans l'attitude. On se doit de faire beaucoup mieux. Il faut tirer les leçons dont ce qu'on a fait sur les derniers matchs."

Les Marseillais seront frais mais en manque de rythme mercredi, après n'avoir pas joué pendant trois semaines, en raison d'un match reporté contre l'OGC Nice ce week-end. "C'est difficile de jouer tous les trois jours, mais cette fois, ce n'est pas top non plus d'avoir eu 19 jours sans jouer, a reconnu Florian Thauvin. Mais bon, la réponse on l'aura mercredi. On a bien travaillé et on a fait le vide dans nos têtes. Sur la série de défaites en C1, il faut se regarder dans un miroir. Cela fait mal, moi j'ai du mal à l'assumer, il y a un sentiment de honte. Je ne l'accepte pas, il faut faire mieux." De retour après une longue absence, le gaucher de l'OM se sent "de mieux en mieux. C'est toujours compliqué de retrouver 100% de ses capacités après autant de temps d'arrêt. Je travaille beaucoup mon explosivité. J'espère de ne pas être en difficulté sur ce point, car c'est important pour un joueur de couloir."

Un Vélodrome plein manque à l'OM

Enfin, sans se chercher d'excuse, Florian Thauvin reconnait que l'absence de supporters au Vélodrome pèse lourd dans cette Coupe d'Europe, pour une équipe qui a l'habitude d'être transcendée par son public. "On a l'impression de jouer un match amical sans enjeu. C'est très difficile, je ne veux pas me cacher derrière ça, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui car c'est ce petit plus qui nous aide à faire la différence. On l'avait vu lors de la campagne européenne en 2018", quand l'OM avait atteint la finale de la Ligue Europa.













Par Matthieu