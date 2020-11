OM : Villas-Boas se frotte les mains, inquiétudes au FC Porto

Publié le 24 novembre 2020 à 14:10

L’ OM recevra le FC Porto mercredi (21h) pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Alors qu’André Villas-Boas a déjà une bonne nouvelle, ce n’est pas la grande sérénité chez les Dragons de Sergio Conceiçao.

OM : un effectif au grand complet face au FC Porto

Mercredi, l’ OM joue sa dernière chance d'espérer mieux qu'une piteuse quatrième place dans son groupe de Ligue des champions. Dernier de la poule C avec trois matchs, trois défaites, aucun but marqué et sept buts encaissés, l’Olympique de Marseille est condamné à battre le FC Porto. La mission ne sera pas facile vu que les Phocéens pourraient manquer de condition physique après trois semaines d'absence de compétition. En revanche, André Villas-Boas peut déjà compter sur un effectif au grand complet. Avec cette longue absence de compétition, les joueurs de l' OM ont eu le temps de soigner tous leurs petits bobos physiques. Ce sont donc des Olympiens au top de leur santé physique qui recevront les Dragons qu’il faudra vaincre pour continuer d’espérer.

FC Porto : trois grands absents contre les Marseillais

Du côté du FC Porto, le son de cloche est totalement différent. Alors que sa qualification au deuxième tour n’est pas encore assurée, le club de Liga NOS devrait se présenter à l’Orange Vélodrome sans trois de ses joueurs majeurs. Déjà absent au match aller, le teigneux défenseur central Pepe ne sera toujours pas présent. L’ancien taulier du Real Madrid souffre toujours d’un mal au pied droit. Outre l’international portugais, les joueurs Marko Grujic et Ivan Marcano seront absents pour le déplacement au Vélodrome. Pour Sergio Conceiçao, c’est un beau petit monde qu’il ne sera pas facile de remplacer. Mais les champions du Portugal sont loin de se présenter en victimes résignées.













Par JOËL