Ex - OL Mercato : Dijon, confidence de Coupet sur son avenir

Nouvel entraîneur des gardiens du Dijon FCO, Grégory Coupet s’est confié sur son avenir. Cette sortie de l’ancien de l’OL intervient alors que le DFCO fonce vers la Ligue 2.

L’avenir de Grégory Coupet menacé à Dijon ?

De retour à l’OL en tant qu’encadreur en 2018, Grégory Coupet a de nouveau quitté Lyon cet été. Un départ de l’ancien portier tricolore (34 sélections) qui avait alimenté quelques polémiques. Le technicien reprochait à Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia de l’avoir poussé vers la sortie. Depuis son départ de l’Olympique lyonnais, il officie au Dijon FCO. Seulement, le club bourguignon peine en championnat dont il est la lanterne rouge. Mais pas de quoi inquiéter Coupet. L’ancien lyonnais assure qu’il sera au DFCO peu importe le classement des Rouges au terme de la saison. « J’ai un contrat à honorer (jusqu’en 2022) et très sincèrement, je n’ai absolument pas envie de partir de Dijon. Je suis très heureux ici. J’adore le staff, si on descend, je me sentirais aussi responsable et donc j’assumerais », a-t-il assuré dans les colonnes du Bien Public.

Le DFCO plombé par le mercato ?

Comme Grégory Coupet, Anthony Racioppi a quitté l'OL pour signer au Dijon FCO. Malgré ces arrivées, le DFCO ne s'en sort pas. Dernier du championnat, le club bourguignon a enregistré d'importants départs cet été dont ceux de Nayef Aguerd et Alfred Gomis. Le défenseur marocain et le portier sénégalais ont rejoint le Stade rennais. Dijon a également perdu son buteur emblématique Julio Tavares et le milieu Romain Amalfitano. Les deux joueurs ont rejoint Al Faisaly en Arabie Saoudite. Pour le moment, le club bourguignon ne se remet pas de ses départs. La direction a déjà remercié Stéphane Jobard. Il a été remplacé sur le banc par David Linarès.













Par Ange A.