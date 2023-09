Alors que l'OL traverse une crise sans précédent en ce début de saison, une grave accusation est tombée contre les joueurs du club rhodanien.

OL : L'attitude des joueurs lyonnais pointée du doigt

L'OL n'a toujours pas gagné cette saison en Ligue 1. Maintenant que Laurent Blanc est parti, remplacer par Fabio Grosso, une lueur d'espoir est apparu pour certains supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais attention à ne pas se tromper, les joueurs sont également responsables du début de saison catastrophique, caractérisé par une terrible 16e place après seulement 5 journées de championnat.

La copie rendue face au Havre était encore une fois de plus d'une piètre qualité, et cette fois-ci, impossible d'accuser Laurent Blanc, ce dernier n'étant plus l'entraîneur de l'OL au moment du coup d'envoi. Pour certaines légendes des Gones, le constat est clair, les joueurs ne respectent pas le maillot qu'ils portent, et c'est notamment le cas pour Grégory Coupet via son compte Twitter. "Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment." Si cette sortie de l'ancien gardien lyonnais a été assez controversée, elle a également été confirmé par un autre ancien du club.

"les joueurs mettent un maillot qu’ils estiment à eux sans le respecter"

Ancien gardien de l'Olympique Lyonnais à l'époque de Grégory Coupet et de Rémy Vercoutre, Nicolas Puydebois garde toujours une grande attache à l'OL. Présent lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, le consulttant est revenu sur la sortie de Grégory Coupet, et en a rajouté une couche sur l'attitudes des joueurs du club. "On était tous des gens bien, qui étaient là les uns pour les autres. On est devenu des potes avant de gagner des titres. On venait apporter quelque chose à l’OL, on ne venait pas croquer. (…) Aujourd’hui, les joueurs mettent un maillot qu’ils estiment à eux sans le respecter." Reste à savoir si Fabio Grosso parviendra à faire changer les mentalités de certains cadres du vestiaire lyonnais.