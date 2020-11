Ex - Stade rennais : Létang bientôt de retour aux affaires ?

Publié le 26 novembre 2020 à 08:00

Libre depuis son limogeage du Stade rennais, Olivier Létang pourrait enfin se trouver un nouveau point de chute. L’ancien président du SRFC serait proche de rebondir dans une agence influente de sport et de divertissement.

Olivier Létang proche de rejoindre Stella Sports

Olivier Létang pourrait signer son retour aux affaires dans les semaines à venir. Limogé par le Stade rennais en janvier, le dirigeant de 48 ans s’était promis de revenir avec un nouveau projet avant 2021. Selon les informations de Foot Mercato, il semble que l’ancien président du SRFC ait enfin trouvé le bon filon. Le média en ligne assure que l’ancien dirigeant rennais va se relancer chez ICM Stellar Sports. L’entreprise est présentée comme l’une des plus importantes dans le monde du sport et du divertissement. Quelques grands noms comme Gareth Bale (Tottenham), Saul Niguel (Atlético Madrid), Julian Eldelman (football américain), la chanteuse Beyonce et l’acteur Samuel L Jackson sont représentés par cette firme.

Enfin la bonne pour Létang ?

Depuis son départ du Stade rennais, Olivier Létang a vu son nom associer à quelques clubs de Ligue 1. L’ancien président du SRFC était notamment annoncé au Toulouse FC. Olivier Sadran, le président du Téfécé, souhaitait passer la main après plus de 19 années de présidence. Au final, c’est le fonds d’investissement américain RedBird Capital qui a repris le flambeau. L’ancien directeur sportif du PSG a récemment vu son nom associer aux Girondins de Bordeaux. Mais il s’est désisté, laissant la gestion du FCGB à King Street et son président Frédéric Longuépée. Reste plus qu’à savoir si Stellar Sports correspond le mieux aux aspirations de l’ancien dirigeant rennais.













Par Ange A.