RC Lens : Accroché par Nantes, le RCL menace Angers SCO

Publié le 26 novembre 2020 à 14:55

Tenu en échec par le FC Nantes (1-1), le RC Lens veut renouer avec la victoire dès ce week-end, lors de la 12e journée de Ligue 1, face à Angers SCO. Florian Sotoca l’a ouvertement déclaré dans ses propos d’après-match.

RC Lens : Sotoca, « il faut réagir contre Angers SCO »

Le RC Lens s’est mis à jour au calendrier du championnat, mercredi soir. Face au FC Nantes, le club promu en Ligue 1 a été accroché au stade Bollaert (1-1). Après avoir perdu deux points, le Racing Club vise une série de victoires avant la trêve hivernale. À commencer par le match contre Angers SCO, le dimanche 29 novembre (15h). « Il faut réagir dès dimanche pour prendre les 3 points », a déclaré Florian Sotoca, après le match nul contre les Canaris. Bien avant de menacer le SCO, l’attaquant du RC Lens a regretté le but égalisateur du FC Nantes sur penalty (81e), lors de la 8e journée en retard. « C’est dommage, car on avait le match en main. On n’a pas su se mettre à l’abri. [...] On prend ce penalty en fin de match qui nous coûte la victoire », a lâché Florian Sotoca.

Le Racing Club sous la menace d'Angers SCO

Le Racing Club de Lens est 8e avec 18 points avant d'en découdre avec Angers SCO. Quant aux Angevins, ils alternent les victoires et les défaites depuis le début du championnat. En d'autres termes, ils n'ont pas encore aligné 2 succès, mais aussi deux défaites. L'équipe dirigée par Stéphane Moulin compte 16 points, suite à ses 5 victoires, un nul et 5 défaites. Elle pointe à la 11e place de Ligue 1, mais n'a que 2 petits points de retard sur le RC Lens. En cas de victoire, le SCO passerait donc devant les Lensois.













Par ALEXIS