Stade Rennais : Julien Stéphan renvoie Zouma dans les cordes

Publié le 26 novembre 2020 à 16:40

Battu par Chelsea mardi (1-2), lors de la 4e journée de Ligue des champions, le Stade Rennais a reçu un petit conseil du défenseur londonien Kurt Zouma, qui a expliqué à Camavinga de se débarrasser du ballon quand les siens sont en difficulté. L'entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, n'est pas vraiment de cet avis.

Le Stade Rennais ne veut pas dramatiser

Après sa défaite contre Chelsea en Ligue des champions, le Stade Rennais doit vite repartir de l'avant. Pas le temps de cogiter, le déplacement à Strasbourg en Ligue 1 se profile dès vendredi, avec une rencontre à La Meinau (21h) face au 19e du championnat. Sur une mauvais série, un victoire en dix matches, Julien Stéphan ne veut pas dramatiser. "On n'est pas 18e, il ne faut tout noircir non plus, a tempéré le coach du SRFC. On est engagé dans un marathon, on a démarré au sprint, aujourd'hui on a une fringale. Il faut espérer qu'elle parte le plus rapidement possible. Je parle beaucoup avec les joueurs individuellement, collectivement, pour fixer des objectifs. J'alerte, parfois je change de ton. Le principal reste de nourrir la confiance des joueurs, on ne pourra s'en sortir que par là." Ainsi que par le jeu, que le Stade Rennais peine à retrouver.

Julien Stéphan balaye le conseil de Kurt Zouma

Le Stade Rennais et Julien Stéphan vont-ils appliquer le conseil donné par Kurt Zouma à Eduardo Camavinga au terme de Rennes - Chelsea, face au RC Strasbourg ? Le défenseur de Blues avait en effet recommander à son adversaire de plus se débarrasser des ballons quand il le fallait. "Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière", a expliqué Zouma à Camavinga, notamment en référence au second but de Chelsea qui a fait suite à une perte de balle de Clément Grenier. "Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but direct. À chaque fois, c'est comme ça. C'est arrivé contre le PSG pareil." Ce qu'a pensé l'entraîneur des Rouge et Noir de cet échange ? "J'en ai pensé qu'il nous ont donné quasiment le même ballon en première mi-temps. Il faut toujours tout analyser. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait également la même situation pour nous. La seule vérité, c'est qu'ils nous ont punis et pas nous. Je ne pense pas que Lampard demande à ses défenseurs de dégager", a conclu sur ce sujet Julien Stéphan.













Par Matthieu