Ex - PSG : Une jolie récompense en vue pour Thiago Silva ?

Publié le 27 novembre 2020 à 05:00

Parti libre du PSG lors du dernier mercato, Thiago Silva fait aujourd’hui le bonheur de Chelsea. Selon la presse anglaise, le club londonien serait disposé à revoir son contrat avec le défenseur brésilien.

Chelsea Mercato : Thiago Silva, la bonne pioche à 0€

Après huit ans au Paris Saint-Germain, la pige parisienne s’est terminée pour Thiago Silva lors du dernier mercato estival. Pas prolongé et en fin de contrat, le défenseur brésilien a rejoint Chelsea en tant que joueur libre. Une surprise, surtout quand on sait que son nom était davantage associer à l’AC Milan ou à Everton, où il aurait pu retrouver Carlo Ancelotti, son ancien mentor à Paris. À 36 ans, le défenseur central s’est vite imposé comme un titulaire des Blues cette saison. Responsable et sociable, l’ancien Parisien s’est également rapidement adapté au reste du groupe. Des qualités qu’apprécie la direction du club de Premier League. Celle-ci ne compte pas en rester là avec le Brésilien dont le contrat expire dans un an.

Une prolongation dans les tuyaux pour Silva ?

Pour Skysport, la direction du club londonien souhaite lever l’option d’un an supplémentaire dont elle dispose. D’après cette source, la direction des Blues est satisfaite des prouesses de Thiago Silva avec Chelsea. Désireux d’offrir une prolongation à Silva, Chelsea devrait néanmoins attendre avant d’offrir un nouveau contrat à l’ancien capitaine du PSG. Les négociations ne devraient pas débuter avant janvier 2021, assure la source. En cas d’accord, l’ancien de l’AC Milan prolongerait son bail d’un an, soit jusqu’en 2022, avec le club londonien. Le défenseur central auriverde a déjà disputé 9 rencontres cette saison avec le pensionnaire de Stamford Bridge. Il compte un but avec la formation londonienne. Preuve de la confiance de Frank Lampard, il a souvent arboré le brassard avec son nouveau club.













Par Ange A.