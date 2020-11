Stade Rennais : L’arme fatale de Stéphan contre Strasbourg

Publié le 27 novembre 2020 à 08:30

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Julien Stéphan compte sur son buteur providentiel pour renouer avec le succès.

Julien Stéphan croit en son joker contre le RC Strasbourg

Défait par Chelsea (1-2) mardi en Ligue des champions, le Stade Rennais veut reprendre sa marche en avant ce vendredi. Le SRFC affronte le RC Strasbourg à la Meinau en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Julien Stéphan espère s’appuyer sur Serhou Guirassy pour ramener les 3 points de Strasbourg. Le buteur rennais a mis fin à une disette de six matchs sans marquer contre les Blues. Il compte désormais 6 réalisations sous ses nouvelles couleurs. « Je vous avais dit que Serhou allait remarquer et il a remarqué parce qu’il fait beaucoup d’efforts, parce qu’il est généreux, parce qu’il travaille toujours pour l’équipe donc forcément il allait être récompensé. Je suis convaincu que dans les matches qui arrivent il va encore en marquer d’autres », a assuré le technicien breton cité par Ouest France.

Des inquiétudes pour le Stade Rennais contre Strasbourg ?

Avant d’affronter le RC Strasbourg, Julien Stéphan a également fait le point sur la situation du Stade Rennais. Si Rennes reste sur quatre défaites consécutives, son entraîneur refuse de s’alarmer. « On est 7e du championnat aujourd’hui, on n’est pas 18e. Il ne faut pas non plus tout noircir, on est engagé dans un marathon et on le sait depuis le début de saison. On est parti au sprint, là on a une fringale, donc il faut renourrir la performance, la confiance », a indiqué le technicien breton. Contre le Racing, le SRFC sera privé de plusieurs éléments. Nayef Aguerd, Martin Terrier, Clément Grenier, Jonas Martin et Daniele Rugani ne feront pas le déplacement en Alsace.













Par Ange A.