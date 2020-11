OM Mercato : Accord trouvé pour un attaquant de renom !

Publié le 27 novembre 2020 à 10:00

L'Olympique de Marseille cherche à tout prix un attaquant à faire venir lors du mercato hivernal, pour pallier les gros manques sur secteur offensif marseillais. Les dirigeants olympiens étudient de nombreuses pistes, mais André Villas-Boas et Pablo Longoria se seraient mis d'accord sur un nom qui pourrait bien redonner espoir aux supporters de l'OM.

OM : Dia pas intéressé, De Préville pas intéressant...

Il y a urgence en attaque pour l'OM : douze petits buts inscrits en Ligue 1, aucun en Ligue des champions et des attaquants décriés, c'est le triste bilan du secteur offensif de l'Olympique de Marseille en cette première partie de saison. L'Argentin Dario Benedetto est muet, le Brésilien Luis Henrique n'est pas encore prêt, Florian Thauvin est plus que discret, Dimitri Payet est l'ombre de lui-même... Cela commence à faire beaucoup pour la direction de l'OM qui s'agace. Ainsi, Pablo Longoria planche sérieusement sur le mercato hivernal pour trouver des soutiens de poids à Dario Benedetto et Valère Germain, voire plus. C'est bien un titulaire en puissance que cherche l'OM et c'est vers le Rémois Boulaye Dia (24 ans) que les premiers regards se sont tournés. Mais le champenois, 2e meilleur buteur de Ligue 1, ne semble pas intéressé, et la solution de secours Nicolas de Préville (29ans) ne satisfait pas tout le monde en interne. Quant à l'option Olivier Giroud (34 ans), elle reste un doux mirage.

Longoria et Villas-Boas trouvent un accord

À force de propositions, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec André Villas-Boas. Selon Todofichajes, les deux hommes ont coché ensemble un nom et ont décidé d'en faire leur priorité. Il s'agit de l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz. Le Dominicain (27 ans) n'entre plus dans les plans de Zinédine Zidane et Florentino Pérez avait dans l'idée de s'en servir de monnaie d'échange pour faire venir le milieu rennais, Eduardo Camavinga. Mais le Real a changé son fusil d'épaule, en misant sur Paul Pogba, et cherche maintenant à se débarrasser de Mariano Diaz dès cet hiver. L'ancien Lyonnais (2017-2018) n'est pas contre l'idée d'un retour en Ligue 1, malgré un contrat au Real Madrid qui court jusqu'en juin 2023. 10 à 12 millions d'euros pourraient suffire du côté de l'OM à convaincre les dirigeants madrilènes. Ce serait là un très bon coup pour les Marseillais, qui mettrait la main sur un buteur expérimenté.













Par Matthieu