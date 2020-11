OM Mercato : 20 M€ de perdus, grosse erreur de la direction ?

Publié le 27 novembre 2020 à 17:30

L'OM s'active sur le marché des transferts en cette fin d'automne. Les Olympiens sont à la recherche de renforts, notamment en attaque, mais doivent aussi vendre, selon les souhaits du propriétaire Frank McCourt. Pourtant, l'OM avait une belle occasion de faire entrer de l'argent dans ses caisses cet été, mais il est passé à côté d'un joli deal.

L'OM doit vendre, mais qui ?

L'OM vit sur ses contradictions : le club, avec deux matches en retard en Ligue 1 contre le RC Lens et l'OGC Nice, est potentiellement leader du championnat avec le PSG en cas de succès. Parallèlement, il est éliminé de la Ligue des champions avec le bilan famélique de quatre défaites en quatre matches et aucun but marqué. D'un autre côté, l'OM doit vendre. C'est le mantra de la direction et en particulier de Frank McCourt, qui s'impatiente de ne voir aucune entrée de liquidités dans les caisses de l'Olympique de Marseille grâce au marché des transferts. De nouveau, le propriétaire du club a rappelé à son directeur sportif la nécessité de vendre une paire de joueur au mercato hivernal. Et vendre, c'est une chose, mais à quel prix ? Quels joueurs de l'effectif marseillais ont une valeur sur le marché ? McCourt s'était déjà étonné d'un effectif pas vraiment "bankable".

OM : vendre en refusant de vendre ?

Cet été, les dirigeants marseillais espéraient réaliser pour environ 60 millions d'euros de ventes durant le mercato. Seul Bouna Sarr a permis à l'OM de récupérer une dizaine de millions d'euros. L'Equipe évoque l'épisode Duje Caleta-Car, qui intéressait plusieurs club au cours de la fenêtre estival. Parmi eux, West Ham a fait une très belle proposition s'élevant à plus de 20 millions d'euros pour le défenseur croate. Sous prétexte de vouloir conserver "un groupe élargi" pour la Ligue des champions, Pablo Longoria et l'OM ont refusé de céder le joueur de 24 ans au club de Premier League. Quand on voit le résultat aujourd'hui en C1, avec un Leonardo Balerdi titulaire en défense centrale, il semble clair que l'Olympique de Marseille ait fait une erreur dans la gestion de ce dossier mercato.













Par Matthieu