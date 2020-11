LOSC : 3 forfaits confirmés pour le déplacement à Saint-Etienne

Publié le 28 novembre 2020 à 15:55

En déplacement à Saint-Étienne dimanche soir en clôture de la 12e journée de Ligue 1, le LOSC déplore d'ores et déjà 3 joueurs forfaits. La liste s'est en effet allongée après la réception de l'AC Milan, jeudi, en Ligue Europa.

Jérémy Pied s'ajoute à la liste des blessés lillois

En plus d'être privé de son arrière droit turc Mehmet Zeki Çelik, et de son milieu de terrain portugais Renato Sanches, Chrsitophe Galtier va devoir se passer de son autre latéral droit pour son retour à Geoffoy-Guichard. En effet, c'est au tour de Jérémy Pied de déclarer forfait. "Il a ressenti une douleur à la cuisse contre Milan et les examens médicaux ont confirmé une petite lésion musculaire" a annoncé le coach lillois, ajoutant dire que cette blessure le tiendra éloigné des terrains "quelques semaines".

Sans arrière droit, le LOSC pense à Tiago Djalo

Privé de ses deux latéraux droits de métier, l'entraîneur lillois devra innover pour son déplacement dans le Forez. Déjà entré en jeu contre le FC Lorient et l'AC Milan à ce poste, c'est Tiago Djalo, défenseur central, qui devrait dépanner. "Il commence à y avoir de la place sur le côté droit, il est droitier. Depuis un certain moment, je le fais travailler à ce poste-là, car nous anticipons beaucoup de choses" a déclaré Galtier en conférence de presse. Enfin, sorti par précaution face aux Italiens, l'étincelant Yusuf Yazici a bien été retenu pour défier les Verts.













Par Clément