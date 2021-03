LOSC : Cet indésirable qui sort du placard à Lille OSC

Publié le 07 mars 2021 à 19:06

Joueur important de Lille LOSC ses dernières saisons, Xeka a récemment été relégué sur le banc et a même été poussé vers la sortie après avoir réalisé des performances assez compliquées. Pourtant, il se pourrait que le milieu de terrain portugais ait changé la donne à tel point que Christophe Galtier compterait le relancer dans le onze du LOSC.

L'aventure de Xeka au LOSC

La carrière d'un joueur de football au haut niveau est souvent un parcours semé d'embûches. Miguel Angelo da Silva Rocha, plus connu sous le nom de Xeka, peut en témoigner. Arrivé à Lille en janvier 2017, prêté par le Sporting Braga, le natif de Rebordosa a dû ronger son frein avant de pouvoir goûter à la reconnaissance du côté du Nord. Prêté à Dijon lors de la saison 2017-18, le joueur de 26 ans ne s'est imposé que lors de la saison suivante. Associé à l'actuel Lyonnais Thiago Mendes, Xeka avait rayonné dans l'entrejeu lillois, permettant Lille LOSC de terminer deuxième de Ligue 1. Depuis, le milieu portugais a perdu les faveurs de Christophe Galtier lui préférant Renato Sanches ou encore Boubakary Soumaré.

Galtier l'admire et est prêt à le relancer

Une situation forcément délicate pour le Portugais, alors que l'effectif nordiste est tellement fourni qu'il doit se contenter d'un temps de jeu insuffisant. L'ancien entraîneur de Saint-Étienne en est conscient et a tenu à confirmer qu'il comptait sur lui cette saison : "Il y a une grosse concurrence au milieu, mais Xeka est exemplaire dans l’investissement et nous a toujours apporté ce qu’on attendait de lui, savoure Galtier. Il est au niveau de ce qu’il a pu faire il y a deux ans, quand on a terminé deuxièmes, lorsqu’il était titulaire au milieu avec Thiago Mendes." Un joli signe de confiance du coach français qui compte, d'après L'Équipe, l'aligner en défense centrale jusqu'à la fin de la saison.













Par Chemssdine