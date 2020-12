LOSC Mercato : Une pépite suscite l'intérêt des plus grands

Publié le 28 décembre 2020 à 23:00

Titulaire indiscutable du LOSC en ce début de saison, Renato Sanches pourrait quitter le nord de la France dès cet hiver. Il intéresserait deux géants du football européen en Angleterre et en Italie.

Transfert LOSC : Lille peut-il retenir Renato Sanches ?

Grand espoir portugais, Renato Sanches avait signé au Bayern Munich après l'Euro 2016, mais ne s'y était pas imposé. L'année dernière, le LOSC a déboursé 20 M€ pour l'enrôler et ainsi relancer l'ancienne pépite de Benfica. Aujourd'hui, celle-ci s'impose comme un choix évident au milieu de terrain. "Renato [Sanches] est indispensable quand on construit l’effectif" avait confié son entraîneur Christophe Galtier. Cependant, le coach lillois est prêt à composer sans son numéro 18. "Heureusement que l’on peut vivre sans lui" avait-il souligné, reconnaissant la qualité de ses concurrents Benjamin André, Boubakary Soumaré, et Xeka.

Liverpool et l'Inter à fond sur Renato Sanches ?

Christophe Galtier avait prévenu. "Je serai très heureux de conserver cet effectif-là cet hiver. Mais si un club offre 80 millions pour l’un de mes joueurs, il partira, je vous le garantis" avait-il déclaré face à la presse. Il ne croyait peut-être pas si bien dire. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, deux cadors d'Europe se seraient penchés sur le Portugais du LOSC. Il s'agirait du champion d'Angleterre en titre, Liverpool, et du vice-champion d'Italie, l'Inter. Toutefois, Antonio Conte, l'entraîneur du club milanais, hésiterait encore avec le milieu argentin du PSG, Leandro Paredes, tandis que Jürgen Klopp activerait la piste Sanches seulement en cas de départ de Georginio Wijnaldum.

Mais les 80 M€ évoqués par Galtier semblent évidemment inatteignables à ce jour.













Par Clément