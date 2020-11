PSG Mercato : Officiel, première signature actée à Paris

Publié le 30 novembre 2020 à 15:55

Le PSG Mercato a officialisé la signature d’un jeune joueur, ce lundi, pour les trois prochaines saisons. Le club lui a en effet offert un premier contrat professionnel.

PSG : Denis Franchi tient son premier contrat professionnel

Une nouvelle signature a été enregistrée ce lundi 30 novembre au PSG. La direction du club de la capitale l’a fait savoir officiellement sur son site internet, via un communiqué officiel. « Denis Franchi signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le Paris SG félicite le jeune gardien de but pour ce premier contrat et lui souhaite le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle sous le maillot de la capitale », ont appris les Rouge et Bleu. Après les départs surprises de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, les responsables parisiens n'entendent plus perdre d'autres pépites aussi facilement. Les deux jeunes joueurs avaient filé librement et s'étaient engagés respectivement avec le Bayern Munich et l'ASSE, l'été dernier.

Qui est Denis Franchi ?

Denis Franchi est né à Pordenone en Italie. Il a intégré le Centre de formation du PSG en juillet 2019. Le portier de 18 ans a évolué ensuite avec l’équipe U19 du Paris Saint-Germain dirigé par Stéphane Roche. Il a disputé 16 matchs de championnat de France U19 et 4 rencontres en coupe Gambardella. La saison dernière, le néo-pro a également été le portier titulaire du PSG en Ligue des champions des U19 (UEFA Youth League). Il avait aussi fait des apparitions dans le groupe professionnel à plusieurs reprises. Denis Franchi avait participé notamment à des séances d’entraînement avec l’équipe de Thomas Tuchel. Avant de rejoindre l'académie du PSG, le jeune Italien avait démarré son apprentissage dans son pays natal, précisément à Prata Falchi Visinale, puis à l'Udinese, dans les catégories de jeunes.













Par ALEXIS