Susceptible de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens prépare déjà le mercato estival. Son entraîneur Franck Haise viserait ainsi un ancien du PSG.

Mercato RC Lens : Franck Haise ne veut pas de folies

À quatre journées de la fin de la saison, le RC Lens est parvenu à détrôner l’Olympique de Marseille de la deuxième place de dauphin du Paris Saint-Germain. Avec deux points d’avance sur l’OM, les Sang et Or peuvent désormais envisager la fin du Championnat avec l’assurance d’une place européenne durant l’exercice 2023-2024. Dans cette optique, les dirigeants lensois travaillent d’ores et déjà sur le prochain mercato afin de renforcer l’effectif de leur entraîneur Franck Haise. Surtout que certains cadres comme le capitaine Séko Fofana et l’attaquant belge Loïs Openda pourraient partir cet été. Pour autant, le technicien du club artésien espère que ses dirigeants ne vont pas tomber dans les folies du marché.

« Je pense qu’il n’y aura pas de folies parce qu’on n’en a pas les moyens, et il ne faut pas faire n’importe quoi même si on obtenait une qualification dans une compétition très prestigieuse. Même s’il y a Ligue des champions, il n’y aura pas de recrutement hors normes parce que, un, ce n’est pas dans notre volonté ; et deux, ce n’est pas dans nos possibilités non plus », a annoncé Franck Haise. Conformément à cette logique, le RCL viserait un ancien talent du Paris Saint-Germain.

Mercato RC Lens : Franck Haise veut rapatrier Tanguy Kouassi

En d’après les informations relayées par nos confrères de Foot Mercato, le Racing Club de Lens serait très intéressé par le renfort de Tanguy Kouassi. Formé au PSG, le polyvalent défenseur de 20 ans a su se relancer au FC Séville cette saison après deux années mitigées au Bayern Munich. Des performances qui ont attiré l’attention des Sang et Or. À tel point que Franck Haise aimerait l’avoir dans son groupe la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 et évalué à 6 millions d’euros, Tanguy Kouassi serait aussi dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Outre le RC Lens, un autre pensionnaire du haut de tableau de Ligue 1, dont l’identité n'a pas filtré, aurait également contacté l’entourage de l’ancien Titi parisien pour prendre la température.