PSG Mercato : Un crack français ouvre grand les bras au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2022 à 14:40





À la recherche d’un défenseur central, le PSG peut compter sur la disponibilité d’un crack français pour faire son retour dans la capitale s’il est sollicité.

PSG Mercato : Tanguy Kouassi ne regrette pas son départ du Paris SG

Profitant d’une interview avec le quotidien L’Équipe, Tanguy Kouassi est revenu sur son choix de quitter le Paris Saint-Germain lors de l’été 2020 pour aller signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Alors que l’ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel lui garantissait une place dans la rotation, le défenseur central et milieu de terrain défensif avait finalement opté pour un changement d’air. Une expérience qui a tourné court puisque le joueur de 20 ans, après deux saisons avec un faible temps de jeu avec le champion de Bundesliga, a dû se résoudre à rejoindre le FC Séville cet été contre un chèque de 16 millions d’euros. Toutefois, Tanguy Kouassi ne regrette pas son choix d'avoir quitté le PSG il y a deux ans.

« J’ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j'aurais été titulaire au PSG », a expliqué l’international espoir français avant d’avouer : « cette année, regardez la concurrence, avec Marquinhos, Sergio Ramos et Kimpembe, Danilo aussi. Avec des si, on refait des carrières. On ne peut pas le savoir. » Si les supporters parisiens ne lui pardonnent pas son choix d’avoir quitté prématurément son club formateur, Kouassi assure n’avoir « pas eu de regrets » parce que s’il « éprouve des regrets, cela signifie qu'à l'époque, je n'étais pas sûr de mon choix à 100 %. Ce n'était pas le cas, j'étais sûr. Mes choix, je les assume ». Cependant, l’ancien coéquipier de Robert Lewandowski ne ferme pas la porte pour un retour chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Tanguy Kouassi prêt à faire son retour au Paris SG

Désormais lié au FC Séville jusqu’en juin 2027, Tanguy Kouassi garde un bon souvenir de ses débuts au Paris Saint-Germain et se dit prêt à revenir si l’occasion lui était donné. Cela fait même partie de ses objectifs. « Pour un enfant parisien, c’est toujours un objectif. C’est à moi de progresser, d’atteindre un jour le niveau de Paris », a précisé le compatriote de Kylian Mbappé.

Même s’il n’a pas beaucoup joué durant son passage au Bayern Munich, le jeune défenseur polyvalent se dit fier d’avoir appartenu à ce grand club européen qui lui a permis de se forger « un mental et aujourd’hui, je suis prêt à toute situation. Le Bayern m’a fait grandir. Mentalement ça m’a aidé à me dire ! "Ok, rien n’est acquis ». Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain envisage un retour de Tanguy Kouassi.