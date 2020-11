FC Nantes Mercato : Parti à la Juve, Ntenda tire sur le FCN

Publié le 30 novembre 2020 à 16:40

Il est parti du FC Nantes pour la Juventus en janvier 2020, mais avec un arrière-goût amer. Jean-Claude Ntenda évoque des frustrations vécues chez les Canaris, avant son transfert à Turin.

FC Nantes : Ntenda avoue avoir été frustré chez les Canaris

Jean-Claude Ntenda a certes quitté le FC Nantes et a signé à la Juventus, mais il a gardé une dent contre le club de la Cité des Ducs. Il regrette de n’avoir jamais eu la confiance de l’encadrement technique des Canaris. « Je ne me suis jamais entraîné avec les pros, ni même avec la réserve. Juste en U19. Parfois, j’étais frustré parce que j’étais en équipe de France », a confié le jeune défenseur à Onze Mondial. En effet, ce dernier ne jouait pas avec les professionnels du FC Nantes, mais il avait sa place chez les Bleuets. Notons que le joueur de 18 ans a évolué avec les U16 et les U17 en 2018, puis avec les U18 depuis septembre 2019. Et il se souvient que ses coéquipiers en sélection de France « étaient tous surclassés et avaient tous pu faire un entraînement au moins avec les pros ». Jean-Claude Ntenda rappelle qu’il « était quasi seul à ne jamais avoir été surclassé ». Du coup, « il était peiné », mais il estimait que « cela faisait partie de sa formation ».

Junior Ntenda déplore « le fonctionnement du FCN »

Conscient de son talent et de son potentiel, l’arrière gauche formé au FC Nantes estime qu’il avait les atouts pour intégrer la réserve dans un premier temps. « Je montrais de bonnes choses à Nantes pourtant. Je pensais avoir le niveau pour monter avec la réserve d’abord. Mais c’était le fonctionnement du club », s’est désolé Junior Ntenda. En 10 mois à la Juventus, Jean-Claude Ntenda a joué 7 matchs avec les U19 du club turinois, soit 3 lors de la seconde moitié de la saison dernière et 4 ce début d'exercice 2020-2021.













Par ALEXIS