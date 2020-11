OM : Boubacar Kamara dévoile les causes de sa baisse de régime

Publié le 30 novembre 2020 à 19:25

Brillant avec l'OM la saison dernière, Boubacar Kamara manque de régularité cette saison. Présent en conférence de presse ce mardi, le joueur de l’Olympique de Marseille a reconnu sa baisse de régime et en a expliqué les raisons.

OM : Boubacar Kamara pointe le calendrier très chargé

Boubacar Kamara a brillé avec l'OM la saison dernière. Il avait parfaitement tiré son épingle du jeu, quel que soit le poste (défenseur central ou milieu défensif) où André Villas-Boas l’avait positionné. La performance du pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille en avait même fait le joueur à la plus grosse valeur marchande du club. Des rumeurs annonçaient de grosses écuries à ses trousses et son départ durant le mercato estival. Mais le minot n’a pas quitté l'OM, car il voulait jouer la Ligue des champions avec son club formateur.

Mais Boubacar Kamara n’est pas régulier cette saison. Une critique qu’il reconnaît pertinente. « Oui c'est le cas », a-t-il admis devant les journalistes. Mais il estime que la saison dernière, l'OM avait une « bonne dynamique ». Or, cette saison, le rythme infernal « entre la Coupe d'Europe et le championnat, des fois ça ne se passe pas trop bien ». D’ailleurs, il n’est pas le seul à baisser de rendement cette saison à cause du calendrier très chargé qui impose de disputer un match tous les trois jours entre la Ligue 1 et les compétitions européennes (Ligue des champions ou Ligue Europa). « C'est toute l'équipe qui flanche, et j'en fais partie moi le premier », a-t-il indiqué.

Le prodige olympien sonne la révolte

Boubacar Kamara n’est pas homme à accepter sa baisse régime à cause du calendrier infernal. Il veut retrouver son niveau de la saison dernier. Le jeune joueur polyvalent promet de se remettre en question « pour essayer de donner le maximum et faire de bonnes prestations ». La prestation de la pépite de l'OM sera observée à la loupe lors de la réception de l’Olympiakos, mardi (21h) à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions… À moins que sa baisse de régime soit liée à l'intérêt de l'AC Milan, comme rapporté par calciomercato. Affaire à suivre dès le mercato hivernal.













Par JOËL