OM Mercato : L'AC Milan va faire très mal en plus de Thauvin

Le mercato d'hiver va être chaud du côté de l'OM. Entre le possible départ de Florian Thauvin vers l'AC Milan et la recherche intensive des dirigeants marseillais pour un attaquant de pointe, il risque d'y avoir du mouvement. Mais un départ imprévu pourrait chambouler les plans d'André Villas-Boas et mettre l'équipe dans une situation très compliquée.

L'AC Milan fait main basse sur l'OM

Le feuilleton du mercato hivernal à l'Olympique de Marseille, c'est bien sûr le dossier Florian Thauvin. Le gaucher de l'OM, buteur dès la 2e minute lors du succès olympien contre le FC Nantes, samedi (3-1), intéresse l'AC Milan, comme l'a rappelé le directeur technique lombard, Paolo Maldini, à Téléfoot. "Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique, a révélé le Milanais. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge (27 ans). Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit." Les médias italiens, notamment calciomercato, croient savoir qu'un accord est en passe d'être trouvé entre les deux parties. Mais ce n'est pas le seul joueur de l'OM qui intéresse l'AC Milan...

Outre Thauvin, les Milanais sur un joueur clé de l'OM

En effet, toujours selon calciomercato, Paolo Maldini ne regarde pas seulement Florian Thauvin. Boubacar Kamara lui a aussi tapé dans l'oeil. Le milieu défensif de 21 ans a participé à toutes les rencontres de Ligue 1 et a pris part à trois de quatre matches de l'OM en Ligue des champions, après avoir été suspendu pour le déplacement à l'Olympiakos. Évalué à une trentaine de millions d'euros par le site trasnfermarkt, Boubacar Kamara pourrait être la belle vente que veulent absolument réussir les dirigeants de l'OM. Effectivement, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud s'inquiètent du faible potentiel des Marseillais sur le marché des transferts et pourraient accepter sans rechigner une grosse offre de l'AC Milan pour le défenseur dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Les Lombards pourraient décider d'opter pour un double transfert dès cet hiver avec Thauvin et Kamara. Mais celui-ci mettrait André Villas-Boas dans une situation très compliquée, en perdant deux de ses hommes clés, qu'il faudra absolument remplacer dès janvier.













