ASSE : Vers le retour en grâce de l'indésirable Ruffier ?

Publié le 01 décembre 2020 à 11:55

L'ASSE a mis à pied Stéphane Ruffier, depuis la semaine dernière. Il sera entendu ce mercredi 2 décembre. Avant l’audition du gardien de but écarté du groupe professionnel stéphanois, Claude Puel a fait une grosse déclaration le concernant.

Puel : « Personne n'est écarté, je compte sur tout le monde »

Stéphane Ruffier n’a plus fait d’apparition dans le groupe de l'ASSE, depuis février 2020. Écarté par Claude Puel qui ne compte pas sur lui, le portier a été invité à partir du club ligérien l’été dernier. Malgré tout, il a décidé de rester à l’AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de contrat le 30 juin 2021. Une décision qui n’a rien changé chez le manager général et entraîneur des Verts. En effet, ce dernier fait toujours fait confiance à Jessy Moulin, le N°1, et Stefan Bajic, sa doublure. Quant à Stéphane Ruffier, il a été interpellé plus d’une fois pour question disciplinaire. Depuis le mercredi 25 novembre, il a encore été « mis à pied à titre conservatoire pour un acte d'insubordination ». Il est du coup convoqué à un entretien le mercredi 2 décembre.

Mais à quelques heures de l’audition du gardien de but de 34 ans, Claude Puel a fait une annonce qui laisse penser à un possible retour en grâce de ce dernier. Selon lui, aucun joueur n’est mis de côté. « Personne n’est écarté, il n’y a pas de jeunes ou moins jeunes », a-t-il lâché dans Le Progrès. « Arrêtons de focaliser ! Quand on voit une autre équipe, est-ce qu’on demande s’il y a des jeunes et des moins jeunes ? En agissant de la sorte, on a plus tendance à les opposer », a pesté le coach de l'ASSE, avant de conclure par cette annonce : « Je compte sur tout le monde ». Tout le monde y compris Stéphane Ruffier ? Attendons de voir.

ASSE : des indésirables ont retrouvé du temps de jeu

Il faut rappeler à toutes fins utiles que des joueurs qui étaient aussi poussés dehors l’été dernier : Harold Moukoudi, Nelson Sissoko, Miguel Trauco, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz ont retrouvé, les uns après les autres, du temps de jeu. Mais le mercato hivernal devrait néanmoins être animé dans le Forez, où des départs sont à prévoir parmi les joueurs cités, tandis que l'ASSE recherche un défenseur central et un buteur, au minimum.













Par ALEXIS