Stade Rennais : Après Guirassy, un nouvel absent à Krasnodar ?

Publié le 01 décembre 2020 à 16:55

Alors qu'il joue un match déterminant pour son avenir européen, le Stade Rennais fait face à une malchance inquiétante. Après Serhou Guirassy, un autre cadre des Rouge et Noir pourrait manquer la rencontre de Ligue des champions à Krasnodar, mercredi (18h55) en Russie. Un nouveau coup dur pour Julien Stéphan.

Après Guirassy, un autre coup dur pour le Stade Rennais

Les jours se suivent et les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Stade Rennais. Vendredi, Serhou Guirassy était victime d'un tacle très appuyé de Stefan Mitrovic lors de RC Strasbourg- SRFC. Touché à la cheville, le buteur des Rouge et Noir a annoncé son absence sur Twitter. "Suite à l’intervention de Mitrovic lors de Strasbourg - Rennes, je vais être absent plusieurs semaines, a tweeté le buteur des Rouge et Noir. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Merci pour vos messages", a écrit l'attaquant. Ce mardi, on apprenait que Guirassy allait faire face à plusieurs semaines d'absences, entre quatre et dix, selon une source, au minimum huit selon une autre. Un gros coup dur pour Julien Stéphan qui comptait sur l'unique buteur du Stade Rennais en Ligue des champions (deux réalisations) pour aller chercher la qualification en Ligue Europa et une première victoire en C1 mercredi (18h55) à Krasnodar.

Alfred Gomis incertain, la nouvelle tuile

Julien Stéphan devait déjà faire face aux absences de Martin Terrier et Nayef Aguerd, touchés par le Covid-19, la blessure de Daniele Rugani et des résultats compliquées. Ce mardi, une nouvelle inquiétude est venue s'ajouter à cette triste liste avec le doute né autour de la participation d'Alfred Gomis. Le gardien du Stade Rennais a été touché ce mardi matin à l'entraînement, qu'il a dû quitter prématurément. Retenu dans le groupe rennais par le coach des Rouge et Noir, le portier reste incertain. Romain Salin pourrait donc prendre sa place dans les buts du SRFC à Krasnodar. En attaque, Adrien Hunou ou M'Baye Niang aura la lourde de tâche de prendre la relève de Serhou Guirassy.













Par Matthieu