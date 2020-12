Stade Rennais : Coup dur, Eduardo Camavinga sorti du onze

Publié le 02 décembre 2020 à 09:05

Peu performant avec le Stade Rennais ces derniers jours, Eduardo Camavinga est sorti du onze titulaire de Julien Stéphan. Avant le match du SRFC à Krasnodar, L’Équipe du jour annonce un changement concernant le milieu de terrain.

Stade Rennais : Fin d’état de grâce pour Eduardo Camavinga

Ménagé pour fatigue ou envoyé sur le banc des remplaçants pour son faible niveau de rendement ? Eduardo Camavinga est peut-être en train de sortir du onze titulaire de Julien Stéphan et cela devrait se vérifier lors du match du SRFC face à Krasnodar en Ligue des Champions. Le club breton n’est pas au niveau de cette compétition comme le montrent ses mauvais résultats lors de ses 4 matchs sans la moindre victoire. Camavinga s’est lui montré en dessous du niveau général de l’équipe, ce qui est probablement en train de lui couter sa place dans le onze.

D’après L’Équipe, le jeune milieu de terrain devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants. Le choix de Julien Stéphan pour ce match qui se jouera ce mercredi à 18h55 peut paraître comme une sanction à l’endroit d’Eduardo Camavinga, peu prolifique ces derniers jours. Son rendement face à Chelsea n’a rassuré personne et son match contre Strasbourg a confirmé sa grosse baisse de régime. C’est selon le quotidien sportif Léa-Siliki qui va profiter de cette chute en disgrâce du joueur de 18 ans. Le milieu de terrain de 24 ans s’était signalé lors de la défaite du SRFC (3-0) sur le terrain du PSG avant de confirmer ses bons états de service face à Strasbourg (1-1).

SRFC : Léa-Siliki peut en profiter

Pour ce soir, face à Krasnodar, l’entraîneur du Stade Rennais aimerait le revoir sur le même niveau de rendement. Et s’il tire de nouveau son épingle du jeu, Léa-Siliki pourrait une nouvelle fois démarrer la prochaine rencontre des Rouge et Noir face au RC Lens pour le match de la 13e journée de Ligue 1. Eduardo Camavinga devra profiter de cette baisse de son temps de jeu pour se poser les bonnes questions et se relancer le plus vite possible.













Par Gary SLM